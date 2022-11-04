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МИД: Запад не сорвал принятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма

МИД: Запад не сорвал принятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 04.11.2022

МИД: Запад не сорвал принятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма

Странам Запада не удалось сорвать принятие в Третьем комитете ГА ООН резолюции РФ о борьбе с героизацией нацизма путем внесения поправки о якобы использовании... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T20:53

2022-11-04T20:53

2022-11-04T20:55

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ООН, 4 ноя - РИА Новости. Странам Запада не удалось сорвать принятие в Третьем комитете ГА ООН резолюции РФ о борьбе с героизацией нацизма путем внесения поправки о якобы использовании Россией этой темы в целях специальной военной операции на Украине – Москва, Минск, Ханой, ЮАР, КНДР и ряд стран заявили, что не признают данное положение.Ранее Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Голосование по нему проходит ежегодно. В этом году за него голосовали 106 стран, в том числе, как всегда, Израиль. Однако против в этом году оказались не только США и Украина (как было в последние годы): среди тех, кто не поддержал проект, оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. Страны, голосовавшие против, аргументировали свою позицию в основном тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения своей спецоперации на Украине.Более того, прямо перед голосованием Австралия, Либерия, Япония, Северная Македония решили внести в российский текст поправку, которая обвиняет Россию в том, что она якобы пытается оправдать "свою агрессию против Украины мнимым предлогом искоренения неонацизма". За поправку голосовали 63 государства, 23 были против. Воздержались 65 стран. Но так как решение принималось простым большинством, поправка была принята.Такой шаг был рассчитан, вероятно, в том числе на то, чтобы Россия отозвала проект резолюции в целом, раз в него попадает такой антироссийский пункт. Однако Москва не сделала этого."Итоги голосования по этой резолюции и по правке только подтвердили тезис о том, что целью поправки является попытка срыва принятия данной резолюции. Поскольку, поддержав принятие своей поправки, они все равно потом взяли и проголосовали против резолюции в целом, то есть против, документа, содержащего их же поправку", - заявил на заседании Третьего комитета заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев."Как и другие соавторы резолюции, мы хотели бы сделать заявление о том, что мы диссоциируемся с поправкой, с положением, которое было включено в текст в результате внесенной поправки группой государств. Мы эту поправку и это положение не признаем и просим отразить это заявление в докладе о заседании", - добавил он.Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.Кроме того, документ решительно осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

https://ria.ru/20221030/germaniya-1827884244.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/natsizm-1823922958.html

https://ria.ru/20220916/natsizm-1817299645.html

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в мире, григорий лукьянцев, россия, украина, москва, оон