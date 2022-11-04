https://ria.ru/20221104/putin-1829253001.html
Образование и технологии важны, но необходим потенциал, заявил Путин
Образование и технологии важны, но необходим потенциал, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2022
Образование и технологии важны, но необходим потенциал, заявил Путин
Образование и технологии очень важны, но это дело наживное, необходим потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:27
2022-11-04T17:27
2022-11-04T17:27
владимир путин
россия
европа
индия
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Образование и технологии очень важны, но это дело наживное, необходим потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания РИО и РВИО.Говоря о Европе, он отметил, что страны, которые были великими супердержавами, "они превратились в средние или малые страны"."Это не значит, что они плохие или какие-то второстепенные, совсем нет. Кроме великой культуры и истории у них есть высокие технологии, прекрасный человеческий капитал с хорошим образованием. Это все имеет очень большое значение. Но есть одно обстоятельство, обойти которое никому не удастся. Это обстоятельство называется потенциал", - сказал Путин."Да, вот эти высокие технологии, образование - это очень важно. И для сегодняшнего дня, и для будущего. И качество человеческого капитала очень важно. Но это все дело наживное, как у нас в народе говорят", - добавил Путин.В качестве примера он привел Индию с ее талантливым целеустремленным народом "с драйвом внутреннего развития" и отметил, что этот народ, численность которого составляет почти 1,5 миллиарда человек, конечно, добьётся выдающихся результатов" в своем развитии."Вот это потенциал", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221104/putin-1829252290.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, европа, индия, российское военно-историческое общество (рвио)
Владимир Путин, Россия, Европа, Индия, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Образование и технологии важны, но необходим потенциал, заявил Путин
Путин: образование и технологии важны, но это дело наживное, необходим потенциал
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Образование и технологии очень важны, но это дело наживное, необходим потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания РИО и РВИО.
Говоря о Европе
, он отметил, что страны, которые были великими супердержавами, "они превратились в средние или малые страны".
"Это не значит, что они плохие или какие-то второстепенные, совсем нет. Кроме великой культуры и истории у них есть высокие технологии, прекрасный человеческий капитал с хорошим образованием. Это все имеет очень большое значение. Но есть одно обстоятельство, обойти которое никому не удастся. Это обстоятельство называется потенциал", - сказал Путин.
"Да, вот эти высокие технологии, образование - это очень важно. И для сегодняшнего дня, и для будущего. И качество человеческого капитала очень важно. Но это все дело наживное, как у нас в народе говорят", - добавил Путин.
В качестве примера он привел Индию
с ее талантливым целеустремленным народом "с драйвом внутреннего развития" и отметил, что этот народ, численность которого составляет почти 1,5 миллиарда человек, конечно, добьётся выдающихся результатов" в своем развитии.
"Вот это потенциал", - сказал Путин.