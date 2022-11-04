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Белорусские пограничники рассказали о провокации Украины с БТР-80 - РИА Новости, 04.11.2022
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Белорусские пограничники рассказали о провокации Украины с БТР-80
Белорусские пограничники рассказали о провокации Украины с БТР-80 - РИА Новости, 04.11.2022
Белорусские пограничники рассказали о провокации Украины с БТР-80
В конце октября украинские военные устроили у границы с Белоруссией провокацию с использованием бронетранспортера и группы вооруженных людей в форме, сообщил... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T20:27
2022-11-04T22:16
в мире
украина
белоруссия
бтр-80
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МИНСК, 4 ноя — РИА Новости. В конце октября украинские военные устроили у границы с Белоруссией провокацию с использованием бронетранспортера и группы вооруженных людей в форме, сообщил белорусский Госпогранкомитет."В пункте пропуска Глушкевичи (с украинской стороны — Майдан-Копищенский) 29 октября в 13:23 (совпадает с мск) камерами видеонаблюдения зафиксировано движение в сторону границы с Беларусью украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме. После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и в 13:33 проследовал обратно вглубь украинской территории", — говорится в Тelegram-канале ведомства.Во время инцидента белорусские пограничники заняли огневые позиции для отражения агрессии, резервы привели в боевую готовность."Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований способствует возникновению провокационных ситуаций на границе и может привести к вооруженному боестолкновению", — предупредили в погранкомитете.Белорусские власти неоднократно заявляли о напряженной ситуации на границе и указывали на формирование Киевом в этом районе крупной группы войск.Для предотвращения провокаций и реагирования Минск вынужден выставлять укрупненные пограннаряды и задействовать маневренные группы территориальных органов погранслужбы.
https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824668726.html
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в мире, украина, белоруссия, бтр-80
В мире, Украина, Белоруссия, БТР-80
20:27 04.11.2022 (обновлено: 22:16 04.11.2022)
 
Белорусские пограничники рассказали о провокации Украины с БТР-80

Белорусский Госпогранкомитет сообщил о провокации Украины с БТР-80 и вооруженными людьми

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области. Архивное фото
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МИНСК, 4 ноя — РИА Новости. В конце октября украинские военные устроили у границы с Белоруссией провокацию с использованием бронетранспортера и группы вооруженных людей в форме, сообщил белорусский Госпогранкомитет.
"В пункте пропуска Глушкевичи (с украинской стороны — Майдан-Копищенский) 29 октября в 13:23 (совпадает с мск) камерами видеонаблюдения зафиксировано движение в сторону границы с Беларусью украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме. После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и в 13:33 проследовал обратно вглубь украинской территории", — говорится в Тelegram-канале ведомства.
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"Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований способствует возникновению провокационных ситуаций на границе и может привести к вооруженному боестолкновению", — предупредили в погранкомитете.
Белорусские власти неоднократно заявляли о напряженной ситуации на границе и указывали на формирование Киевом в этом районе крупной группы войск.
Для предотвращения провокаций и реагирования Минск вынужден выставлять укрупненные пограннаряды и задействовать маневренные группы территориальных органов погранслужбы.
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