20:27 04.11.2022 (обновлено: 22:16 04.11.2022)
Белорусские пограничники рассказали о провокации Украины с БТР-80
Белорусский Госпогранкомитет сообщил о провокации Украины с БТР-80 и вооруженными людьми
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области. Архивное фото
МИНСК, 4 ноя — РИА Новости. В конце октября украинские военные устроили у границы с Белоруссией провокацию с использованием бронетранспортера и группы вооруженных людей в форме, сообщил белорусский Госпогранкомитет.
"В пункте пропуска Глушкевичи (с украинской стороны — Майдан-Копищенский) 29 октября в 13:23 (совпадает с мск) камерами видеонаблюдения зафиксировано движение в сторону границы с Беларусью украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме. После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и в 13:33 проследовал обратно вглубь украинской территории", — говорится в Тelegram-канале ведомства.
Во время инцидента белорусские пограничники заняли огневые позиции для отражения агрессии, резервы привели в боевую готовность.
"Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований способствует возникновению провокационных ситуаций на границе и может привести к вооруженному боестолкновению", — предупредили в погранкомитете.
Белорусские власти неоднократно заявляли о напряженной ситуации на границе и указывали на формирование Киевом в этом районе крупной группы войск.
Для предотвращения провокаций и реагирования Минск вынужден выставлять укрупненные пограннаряды и задействовать маневренные группы территориальных органов погранслужбы.