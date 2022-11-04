https://ria.ru/20221104/provokatsiya-1829277295.html

Белорусские пограничники рассказали о провокации Украины с БТР-80

Белорусские пограничники рассказали о провокации Украины с БТР-80 - РИА Новости, 04.11.2022

Белорусские пограничники рассказали о провокации Украины с БТР-80

В конце октября украинские военные устроили у границы с Белоруссией провокацию с использованием бронетранспортера и группы вооруженных людей в форме, сообщил... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T20:27

2022-11-04T20:27

2022-11-04T22:16

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белоруссия

бтр-80

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МИНСК, 4 ноя — РИА Новости. В конце октября украинские военные устроили у границы с Белоруссией провокацию с использованием бронетранспортера и группы вооруженных людей в форме, сообщил белорусский Госпогранкомитет."В пункте пропуска Глушкевичи (с украинской стороны — Майдан-Копищенский) 29 октября в 13:23 (совпадает с мск) камерами видеонаблюдения зафиксировано движение в сторону границы с Беларусью украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме. После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и в 13:33 проследовал обратно вглубь украинской территории", — говорится в Тelegram-канале ведомства.Во время инцидента белорусские пограничники заняли огневые позиции для отражения агрессии, резервы привели в боевую готовность."Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований способствует возникновению провокационных ситуаций на границе и может привести к вооруженному боестолкновению", — предупредили в погранкомитете.Белорусские власти неоднократно заявляли о напряженной ситуации на границе и указывали на формирование Киевом в этом районе крупной группы войск.Для предотвращения провокаций и реагирования Минск вынужден выставлять укрупненные пограннаряды и задействовать маневренные группы территориальных органов погранслужбы.

https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824668726.html

https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829265588.html

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белоруссия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, белоруссия, бтр-80