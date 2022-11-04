https://ria.ru/20221104/prodovolstvie-1829245147.html

"Большая семерка" призвала продлить продуктовую сделку

"Большая семерка" призвала продлить продуктовую сделку - РИА Новости, 04.11.2022

"Большая семерка" призвала продлить продуктовую сделку

Страны "Большой семерки" призвали к продлению "продуктовой сделки". РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:52

2022-11-04T16:52

2022-11-04T17:29

g7

экономика

россия

украина

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828261758_0:51:3462:1998_1920x0_80_0_0_42121f36ac29f5ef06fe7639eb6e6d45.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны "Большой семерки" призвали к продлению "продуктовой сделки".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

g7, экономика, россия, украина, турция