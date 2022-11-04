16:52 04.11.2022 (обновлено: 17:29 04.11.2022)
"Большая семерка" призвала продлить продуктовую сделку
Главы МИД стран G7 выпустили заявление, в котором призвали к продлению продуктовой сделки
© AP Photo / Kostiantyn LiberovХранилища с зерном в порту Одессы
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Хранилища с зерном в порту Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны "Большой семерки" призвали к продлению "продуктовой сделки".
"Мы решительно поддерживаем призыв генерального секретаря ООН о продлении "продуктовой сделки", которая позволила снизить мировые цены на продовольствие", - говорится в заявлении глав МИД.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.