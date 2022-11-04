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"Большая семерка" призвала продлить продуктовую сделку - РИА Новости, 04.11.2022
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"Большая семерка" призвала продлить продуктовую сделку
"Большая семерка" призвала продлить продуктовую сделку - РИА Новости, 04.11.2022
"Большая семерка" призвала продлить продуктовую сделку
Страны "Большой семерки" призвали к продлению "продуктовой сделки". РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:52
2022-11-04T17:29
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экономика
россия
украина
турция
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны "Большой семерки" призвали к продлению "продуктовой сделки".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.
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g7, экономика, россия, украина, турция
G7, Экономика, Россия, Украина, Турция
16:52 04.11.2022 (обновлено: 17:29 04.11.2022)
 
"Большая семерка" призвала продлить продуктовую сделку

Главы МИД стран G7 выпустили заявление, в котором призвали к продлению продуктовой сделки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovХранилища с зерном в порту Одессы
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Хранилища с зерном в порту Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Страны "Большой семерки" призвали к продлению "продуктовой сделки".
"Мы решительно поддерживаем призыв генерального секретаря ООН о продлении "продуктовой сделки", которая позволила снизить мировые цены на продовольствие", - говорится в заявлении глав МИД.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:00
Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата
 
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