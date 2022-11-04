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В России отмечают День народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
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В России отмечают День народного единства
В России отмечают День народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
В России отмечают День народного единства
РИА Новости, 04.11.2022
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праздник
россия
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праздник, россия, фото
Праздник, Россия
18:10 04.11.2022 (обновлено: 20:14 04.11.2022)
 

В России отмечают День народного единства

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.

Патриотический фестиваль День народного единства на ВДНХ
1 из 11

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Он напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Хоровод участников патриотического фестиваля День народного единства на территории ВДНХ в Москве
2 из 11

Он напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В Новосибирске на площадке перед государственным концертным залом им. А.М. Каца прошло мероприятие, в ходе которого вынесли гигантский российский флаг.

Вынос флага России на площадке перед государственным концертным залом им. А.М. Каца в День народного единства в Новосибирске
3 из 11

В Новосибирске на площадке перед государственным концертным залом им. А.М. Каца прошло мероприятие, в ходе которого вынесли гигантский российский флаг.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанк

В Симферополе состоялось яркое выступление частниц спортивных мастер-классов.

Участницы спортивных мастер-классов на праздничных мероприятиях в рамках празднования Дня народного единства в регионах России в парке имени Юрия Гагарина в Симферополе
4 из 11

В Симферополе состоялось яркое выступление частниц спортивных мастер-классов.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

МЧС России организовало флешмоб под названием "Мы едины!" в Москве на ВДНХ.

Патриотический фестиваль День народного единства на ВДНХ
5 из 11

МЧС России организовало флешмоб под названием "Мы едины!" в Москве на ВДНХ.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Девушки на гастрономическом фестивале на площади Промышленности на ВДНХ.

Посетители на площади Промышленности на ВДНХ, где проходит гастрономический фестиваль в рамках празднования Деня народного единства
6 из 11

Девушки на гастрономическом фестивале на площади Промышленности на ВДНХ.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Жители Владивостока посетили фотовыставку, на которой представлены в том числе снимки новых российских городов.

Женщина с ребёнком у фотовыставки во время празднования Дня народного единства во Владивостоке
7 из 11

Жители Владивостока посетили фотовыставку, на которой представлены в том числе снимки новых российских городов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Гид проводит экскурсию во время празднования Дня народного единства в государственном концертном зале им. А.М. Каца в Новосибирске.

Празднование Дня народного единства в регионах России
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Гид проводит экскурсию во время празднования Дня народного единства в государственном концертном зале им. А.М. Каца в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Путин тоже принял участие в праздничных мероприятиях. Президент пообщался с волонтерами после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Президент РФ Владимир Путин с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади
9 из 11

Путин тоже принял участие в праздничных мероприятиях. Президент пообщался с волонтерами после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанк

В День народного единства по всей России проводятся акции, шествия и концерты.

На ярмарке народных ремесел в рамках празднования Дня народного единства в регионах России в парке имени Тренёва в Симферополе
10 из 11

В День народного единства по всей России проводятся акции, шествия и концерты.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в медиабанк

Люди на патриотической акции "Мы Вместе" у памятника Петру Бекетову в Якутске.

Люди на патриотической акции Мы Вместе в рамках празднования Дня народного единства в регионах России у памятника Петру Бекетову в Якутске
11 из 11

Люди на патриотической акции "Мы Вместе" у памятника Петру Бекетову в Якутске.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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