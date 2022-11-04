В России отмечают День народного единства

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.
Он напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Он напоминает о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
В Новосибирске на площадке перед государственным концертным залом им. А.М. Каца прошло мероприятие, в ходе которого вынесли гигантский российский флаг.
В Новосибирске на площадке перед государственным концертным залом им. А.М. Каца прошло мероприятие, в ходе которого вынесли гигантский российский флаг.
В Симферополе состоялось яркое выступление частниц спортивных мастер-классов.
В Симферополе состоялось яркое выступление частниц спортивных мастер-классов.
МЧС России организовало флешмоб под названием "Мы едины!" в Москве на ВДНХ.
МЧС России организовало флешмоб под названием "Мы едины!" в Москве на ВДНХ.
Девушки на гастрономическом фестивале на площади Промышленности на ВДНХ.
Девушки на гастрономическом фестивале на площади Промышленности на ВДНХ.
Жители Владивостока посетили фотовыставку, на которой представлены в том числе снимки новых российских городов.
Жители Владивостока посетили фотовыставку, на которой представлены в том числе снимки новых российских городов.
Гид проводит экскурсию во время празднования Дня народного единства в государственном концертном зале им. А.М. Каца в Новосибирске.
Гид проводит экскурсию во время празднования Дня народного единства в государственном концертном зале им. А.М. Каца в Новосибирске.
Путин тоже принял участие в праздничных мероприятиях. Президент пообщался с волонтерами после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Путин тоже принял участие в праздничных мероприятиях. Президент пообщался с волонтерами после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
В День народного единства по всей России проводятся акции, шествия и концерты.
В День народного единства по всей России проводятся акции, шествия и концерты.
Люди на патриотической акции "Мы Вместе" у памятника Петру Бекетову в Якутске.
Люди на патриотической акции "Мы Вместе" у памятника Петру Бекетову в Якутске.