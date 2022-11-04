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В Словакии заявили о росте поддержки российской позиции на Украине - РИА Новости, 04.11.2022
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В Словакии заявили о росте поддержки российской позиции на Украине
В Словакии заявили о росте поддержки российской позиции на Украине - РИА Новости, 04.11.2022
В Словакии заявили о росте поддержки российской позиции на Украине
Жители Словакии все чаще поддерживают российскую позицию по Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу центра по борьбе с гибридными угрозами при... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T20:49
2022-11-04T20:56
в мире
владимир путин
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словакия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Жители Словакии все чаще поддерживают российскую позицию по Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу центра по борьбе с гибридными угрозами при словацком МВД Даниэля Мило.В сентябре братиславское сетевое издание Dennik N сообщило, что более половины участников опроса в Словакии поддерживают РФ в конфликте на Украине.По словам Мило, в начале спецоперации России на Украине количество "пророссийских" и "проукраинских" сообщений было примерно одинаковым."Но в течение нескольких месяцев ситуация изменилась. Пророссийские сообщения в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) преобладали все больше и больше", - отметил он. По мнению Мило, это стало результатом "кампании по дезинформации".В связи с этим центр, который он возглавляет, намерен приобрести аналитическое программное обеспечение для выявления "информационных операций".Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221027/kitay-1827264903.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, словакия
В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Словакия
20:49 04.11.2022 (обновлено: 20:56 04.11.2022)
 
В Словакии заявили о росте поддержки российской позиции на Украине

МВД Словакии: жители страны все больше поддерживают российскую позицию по Украине

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Жители Словакии все чаще поддерживают российскую позицию по Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу центра по борьбе с гибридными угрозами при словацком МВД Даниэля Мило.
В сентябре братиславское сетевое издание Dennik N сообщило, что более половины участников опроса в Словакии поддерживают РФ в конфликте на Украине.
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По словам Мило, в начале спецоперации России на Украине количество "пророссийских" и "проукраинских" сообщений было примерно одинаковым.
"Но в течение нескольких месяцев ситуация изменилась. Пророссийские сообщения в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) преобладали все больше и больше", - отметил он. По мнению Мило, это стало результатом "кампании по дезинформации".
В связи с этим центр, который он возглавляет, намерен приобрести аналитическое программное обеспечение для выявления "информационных операций".
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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