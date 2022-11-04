https://ria.ru/20221104/pogoda-1829170184.html
Москвичам расказали о погоде в День народного единства
Москвичам расказали о погоде в День народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
Москвичам расказали о погоде в День народного единства
Облачная погода с прояснениями ожидает москвичей в пятницу, в День народного единства, местами небольшой снег и до плюс 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:20
2022-11-04T09:20
2022-11-04T09:20
общество
москва
4 ноября - день народного единства
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидает москвичей в пятницу, в День народного единства, местами небольшой снег и до плюс 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой снег. Температура от минус 1 до плюс 1", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221103/pogoda-1828981571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, 4 ноября - день народного единства, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, 4 ноября - День народного единства, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам расказали о погоде в День народного единства
Синоптик Синенков: до одного градуса тепла и небольшой снег ожидается в пятницу в Москве
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидает москвичей в пятницу, в День народного единства, местами небольшой снег и до плюс 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой снег. Температура от минус 1 до плюс 1", - сказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.