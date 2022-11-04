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Москвичам расказали о погоде в День народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
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Москвичам расказали о погоде в День народного единства
Москвичам расказали о погоде в День народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
Москвичам расказали о погоде в День народного единства
Облачная погода с прояснениями ожидает москвичей в пятницу, в День народного единства, местами небольшой снег и до плюс 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:20
2022-11-04T09:20
общество
москва
4 ноября - день народного единства
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидает москвичей в пятницу, в День народного единства, местами небольшой снег и до плюс 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой снег. Температура от минус 1 до плюс 1", - сказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, 4 ноября - день народного единства, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, 4 ноября - День народного единства, Погода, Центр "Фобос"
09:20 04.11.2022
 
Москвичам расказали о погоде в День народного единства

Синоптик Синенков: до одного градуса тепла и небольшой снег ожидается в пятницу в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями ожидает москвичей в пятницу, в День народного единства, местами небольшой снег и до плюс 1 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой снег. Температура от минус 1 до плюс 1", - сказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, слабый, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 14:26
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
 
ОбществоМосква4 ноября - День народного единстваПогодаЦентр "Фобос"
 
 
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