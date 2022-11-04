https://ria.ru/20221104/peregovory-1829150172.html

В Британии рассказали, когда Запад будет вынужден договариваться с Россией

В Британии рассказали, когда Запад будет вынужден договариваться с Россией - РИА Новости, 04.11.2022

В Британии рассказали, когда Запад будет вынужден договариваться с Россией

Западу придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, написали в статье для британской газеты Guardian... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T01:47

2022-11-04T01:47

2022-11-04T12:58

россия

сша

европа

евросоюз

нато

в мире

украина

владимир путин

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Западу придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, написали в статье для британской газеты Guardian обозреватели Раджан Менон и Дэниел Де Петрис.По их мнению, еще одним важным фактором для перехода к дипломатии с Москвой станет рецессия в США.Журналисты напомнили, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, потратила 200 миллиардов долларов на помощь потребителям и предприятиям, пострадавшим от роста цен на энергоносители. С кризисом столкнулись Франция и Испания, валовой внутренний продукт которых сократился в последнем квартале.Кроме того, в еврозоне наблюдается рекордная инфляция — в октябре она достигла 10,7 процента. В странах Балтии этот показатель превысил 22 процента на фоне резкого подорожания топлива и продовольствия.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221104/problema-1829159120.html

https://ria.ru/20221101/sanktsii-1828323586.html

россия

сша

европа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, европа, евросоюз, нато, в мире, украина, владимир путин