01:47 04.11.2022 (обновлено: 12:58 04.11.2022)
В Британии рассказали, когда Запад будет вынужден договариваться с Россией
Guardian: Западу придется договариваться с Россией при усилении кризиса в Европе и США
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Западу придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, написали в статье для британской газеты Guardian обозреватели Раджан Менон и Дэниел Де Петрис.
"Не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя", — говорится в публикации.
Журналисты напомнили, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, потратила 200 миллиардов долларов на помощь потребителям и предприятиям, пострадавшим от роста цен на энергоносители. С кризисом столкнулись Франция и Испания, валовой внутренний продукт которых сократился в последнем квартале.
Кроме того, в еврозоне наблюдается рекордная инфляция — в октябре она достигла 10,7 процента. В странах Балтии этот показатель превысил 22 процента на фоне резкого подорожания топлива и продовольствия.
"Всегда существует вероятность того, что конфликт на Украине может обостриться, потенциально втянув Россию и НАТО в прямую конфронтацию. Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии", — пришли к выводу авторы статьи.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.