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В Британии рассказали, когда Запад будет вынужден договариваться с Россией - РИА Новости, 04.11.2022
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В Британии рассказали, когда Запад будет вынужден договариваться с Россией
В Британии рассказали, когда Запад будет вынужден договариваться с Россией - РИА Новости, 04.11.2022
В Британии рассказали, когда Запад будет вынужден договариваться с Россией
Западу придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, написали в статье для британской газеты Guardian... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T01:47
2022-11-04T12:58
россия
сша
европа
евросоюз
нато
в мире
украина
владимир путин
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Западу придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, написали в статье для британской газеты Guardian обозреватели Раджан Менон и Дэниел Де Петрис.По их мнению, еще одним важным фактором для перехода к дипломатии с Москвой станет рецессия в США.Журналисты напомнили, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, потратила 200 миллиардов долларов на помощь потребителям и предприятиям, пострадавшим от роста цен на энергоносители. С кризисом столкнулись Франция и Испания, валовой внутренний продукт которых сократился в последнем квартале.Кроме того, в еврозоне наблюдается рекордная инфляция — в октябре она достигла 10,7 процента. В странах Балтии этот показатель превысил 22 процента на фоне резкого подорожания топлива и продовольствия.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221104/problema-1829159120.html
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россия, сша, европа, евросоюз, нато, в мире, украина, владимир путин
Россия, США, Европа, Евросоюз, НАТО, В мире, Украина, Владимир Путин
01:47 04.11.2022 (обновлено: 12:58 04.11.2022)
 
В Британии рассказали, когда Запад будет вынужден договариваться с Россией

Guardian: Западу придется договариваться с Россией при усилении кризиса в Европе и США

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Западу придется договариваться с Россией в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Европе, написали в статье для британской газеты Guardian обозреватели Раджан Менон и Дэниел Де Петрис.
По их мнению, еще одним важным фактором для перехода к дипломатии с Москвой станет рецессия в США.
"Не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя", — говорится в публикации.
Журналисты напомнили, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Евросоюза, потратила 200 миллиардов долларов на помощь потребителям и предприятиям, пострадавшим от роста цен на энергоносители. С кризисом столкнулись Франция и Испания, валовой внутренний продукт которых сократился в последнем квартале.
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Кроме того, в еврозоне наблюдается рекордная инфляция — в октябре она достигла 10,7 процента. В странах Балтии этот показатель превысил 22 процента на фоне резкого подорожания топлива и продовольствия.
"Всегда существует вероятность того, что конфликт на Украине может обостриться, потенциально втянув Россию и НАТО в прямую конфронтацию. Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии", — пришли к выводу авторы статьи.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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