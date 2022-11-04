Оппозиция в Молдавии обвинила власти в попытке подавить протестное движение
Партия "Шор" обвинила руководство Молдавии в попытке подавить протестное движение
© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкУчастники антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией "Шор", неподалеку от здания парламента Молдовы в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией "Шор", неподалеку от здания парламента Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор", которая с сентября проводит в Кишиневе массовые митинги против роста цен, увеличения тарифов на энергоресурсы, инфляции, обвинила руководство страны в попытке подавления протестного движения.
Ранее полиция Кишинева утром в пятницу сообщила, что сотрудники Национального инспектората расследований и генерального управления уголовного преследования совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски у нескольких фигурантов уголовного дела, направленного на подготовку массовых беспорядков.
"Режим "Майи Санду (президент Молдавии) устроил новые массовые чистки. Сегодня сотни сотрудников правоохранительных органов участвуют в масштабной акции по запугиванию, чтобы воспрепятствовать людям выйти на протест в воскресенье. Увидев, что так называемое дело о незаконном финансировании партии "Шор" не приносит результатов, а протесты набирают обороты, преступная власть решила изменить выдвинутые обвинения. В этом контексте они в одночасье сфабриковали новое дело, а именно "подготовка массовых беспорядков". Сегодня кампания по травле и запугиванию оппозиции продолжается, проводятся новые незаконные обыски", - сообщает в пятницу пресс-служба политсилы.
В офисе партии сообщили, что в пятницу утром 8 представителей политформирования были неправомерно задержаны. Ранее правоохранительные органы задержали более 20 человек, трое из них содержатся в СИЗО, а двадцать находятся под домашним арестом. Также под домашнем арестом находится вице-председатель партии Марина Таубер.
"Руководство страны пытается изолировать и заставить замолчать всех наиболее авторитетных людей, которые критикуют действующую власть и обладают способностью мобилизовать граждан", - отмечается в пресс-релизе партии.
В Кишиневе партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.