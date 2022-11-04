https://ria.ru/20221104/opoveschenie-1829215903.html
Регионы получили полномочия по реконструкции систем оповещения населения
Регионы получили полномочия по реконструкции систем оповещения населения - РИА Новости, 04.11.2022
Регионы получили полномочия по реконструкции систем оповещения населения
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий, в частности, наделение органов исполнительной власти регионов и местных... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:23
2022-11-04T14:23
2022-11-04T14:23
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий, в частности, наделение органов исполнительной власти регионов и местных муниципалитетов полномочиями по реконструкции технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также эти органы власти займутся реконструкцией защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.Как отмечалось в заключении, такие меры позволят повысить эффективность этих мероприятий.
https://ria.ru/20221104/zapad-1829063311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Регионы получили полномочия по реконструкции систем оповещения населения
Президент Путин наделил регионы полномочиями по реконструкции систем оповещения населения