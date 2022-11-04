https://ria.ru/20221104/opoveschenie-1829215903.html

Регионы получили полномочия по реконструкции систем оповещения населения

Регионы получили полномочия по реконструкции систем оповещения населения - РИА Новости, 04.11.2022

Регионы получили полномочия по реконструкции систем оповещения населения

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий, в частности, наделение органов исполнительной власти регионов и местных... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:23

2022-11-04T14:23

2022-11-04T14:23

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий, в частности, наделение органов исполнительной власти регионов и местных муниципалитетов полномочиями по реконструкции технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также эти органы власти займутся реконструкцией защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.Как отмечалось в заключении, такие меры позволят повысить эффективность этих мероприятий.

https://ria.ru/20221104/zapad-1829063311.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия