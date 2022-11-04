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Регионы получили полномочия по реконструкции систем оповещения населения - РИА Новости, 04.11.2022
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Регионы получили полномочия по реконструкции систем оповещения населения
Регионы получили полномочия по реконструкции систем оповещения населения - РИА Новости, 04.11.2022
Регионы получили полномочия по реконструкции систем оповещения населения
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий, в частности, наделение органов исполнительной власти регионов и местных... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:23
2022-11-04T14:23
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий, в частности, наделение органов исполнительной власти регионов и местных муниципалитетов полномочиями по реконструкции технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также эти органы власти займутся реконструкцией защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.Как отмечалось в заключении, такие меры позволят повысить эффективность этих мероприятий.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
14:23 04.11.2022
 
Регионы получили полномочия по реконструкции систем оповещения населения

Президент Путин наделил регионы полномочиями по реконструкции систем оповещения населения

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВентиль защитно-герметической двери в бомбоубежище в центре Москвы
Вентиль защитно-герметической двери в бомбоубежище в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Вентиль защитно-герметической двери в бомбоубежище в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий, в частности, наделение органов исполнительной власти регионов и местных муниципалитетов полномочиями по реконструкции технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также эти органы власти займутся реконструкцией защитных сооружений и других объектов гражданской обороны.
Как отмечалось в заключении, такие меры позволят повысить эффективность этих мероприятий.
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