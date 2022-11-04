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Террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии, заявили в ЦПВС
Террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии, заявили в ЦПВС - РИА Новости, 04.11.2022
Террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии, заявили в ЦПВС
Сирийские террористы планируют нападение на авиабазу Хмеймим, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T22:22
2022-11-04T22:22
2022-11-04T22:41
сирия
в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сирийские террористы планируют нападение на авиабазу Хмеймим, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.По его словам, боевики в мастерских в районе Хербет-эль-Джауз завершили сборку и подготовку к применению большого количества беспилотных летательных аппаратов, действующих в радиусе до 70 километров.Предполагается, что, по замыслу террористов, применение большого числа беспилотников позволит отвлечь средства российских ПВО и поразить авиационную базу.Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана в сентябре 2015 года и расквартирована на базе Хмеймим близ Латакии. В нее входят Су-30СМ, Су-24М, Су-34 и другие самолеты и вертолеты. Противовоздушную оборону базы обеспечивают комплексы С-400, С-300 и С-200ВЭ, "Панцирь-С1", а также зенитные комплексы малой дальности.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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сирия, в мире
22:22 04.11.2022 (обновлено: 22:41 04.11.2022)
Террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии, заявили в ЦПВС
Генерал Егоров: террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сирийские террористы планируют нападение на авиабазу Хмеймим, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"Боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* готовят нападение на авиационную базу Хмеймим с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении и дронов-камикадзе", — сказал он на брифинге.
По его словам, боевики в мастерских в районе Хербет-эль-Джауз завершили сборку и подготовку к применению большого количества беспилотных летательных аппаратов, действующих в радиусе до 70 километров.
Предполагается, что, по замыслу террористов, применение большого числа беспилотников позволит отвлечь средства российских ПВО и поразить авиационную базу.
Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана в сентябре 2015 года и расквартирована на базе Хмеймим близ Латакии. В нее входят Су-30СМ, Су-24М, Су-34 и другие самолеты и вертолеты. Противовоздушную оборону базы обеспечивают комплексы С-400, С-300 и С-200ВЭ, "Панцирь-С1", а также зенитные комплексы малой дальности.
* Террористическая организация, запрещенная в России.