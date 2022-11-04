https://ria.ru/20221104/napadenie-1829290057.html

Террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии, заявили в ЦПВС

Террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии, заявили в ЦПВС - РИА Новости, 04.11.2022

Террористы готовят нападение на авиабазу Хмеймим в Сирии, заявили в ЦПВС

Сирийские террористы планируют нападение на авиабазу Хмеймим, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T22:22

2022-11-04T22:22

2022-11-04T22:41

сирия

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сирийские террористы планируют нападение на авиабазу Хмеймим, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.По его словам, боевики в мастерских в районе Хербет-эль-Джауз завершили сборку и подготовку к применению большого количества беспилотных летательных аппаратов, действующих в радиусе до 70 километров.Предполагается, что, по замыслу террористов, применение большого числа беспилотников позволит отвлечь средства российских ПВО и поразить авиационную базу.Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана в сентябре 2015 года и расквартирована на базе Хмеймим близ Латакии. В нее входят Су-30СМ, Су-24М, Су-34 и другие самолеты и вертолеты. Противовоздушную оборону базы обеспечивают комплексы С-400, С-300 и С-200ВЭ, "Панцирь-С1", а также зенитные комплексы малой дальности.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221003/siriya-1821295421.html

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