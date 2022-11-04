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СМИ сообщили о гибели американского наемника на Украине - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/naemnik-1829241767.html
СМИ сообщили о гибели американского наемника на Украине
СМИ сообщили о гибели американского наемника на Украине - РИА Новости, 04.11.2022
СМИ сообщили о гибели американского наемника на Украине
Американский наемник Скайлер Джеймс Греггс погиб на Украине во время артиллерийского обстрела, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на его отца и бывших... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:37
2022-11-04T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американский наемник Скайлер Джеймс Греггс погиб на Украине во время артиллерийского обстрела, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на его отца и бывших командующих."Скайлер погиб на северо-востоке Украины, когда солдаты из Интернационального легиона попали под артиллерийский обстрел в последнюю неделю октября. Несколько человек получили ранения в результате атаки", — говорится в сообщении издания, которое также ссылается на пожелавшего остаться неизвестным представителя украинской армии.Отмечается, что 23-летний наемник вступил в легион в апреле. Тогда его быстро отправили в Харьков на передовую. Греггс ранее рассказывал Daily Beast, что у него не было опыта ведения боевых действий. Свое обучение на Украине он охарактеризовал как непродолжительное и хаотичное.По данным издания, Греггс уже получил серьезные ранения в июне, но вернулся на передовую после выздоровления.С 24 февраля на Украину прибыли свыше семи тысяч наемников из более чем 60 стран, следует из данных Минобороны на середину июля. При этом российские военные выявляют легионеров еще на этапе их подготовки к въезду.Военное ведомство не раз напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.По данным министерства на начало сентября, из 7282 наемников, прибывших на Украину, 2682 человека удалось уничтожить, еще 2408 — покинули территорию страны. Наибольшие потери приходятся на польских и американских граждан.
https://ria.ru/20221103/naemnik-1828939625.html
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в мире, украина, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины
16:37 04.11.2022 (обновлено: 16:58 04.11.2022)
 
СМИ сообщили о гибели американского наемника на Украине

Daily Beast: американский наемник погиб на северо-востоке Украины в результате артобстрела

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Американский наемник Скайлер Джеймс Греггс погиб на Украине во время артиллерийского обстрела, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на его отца и бывших командующих.
"Скайлер погиб на северо-востоке Украины, когда солдаты из Интернационального легиона попали под артиллерийский обстрел в последнюю неделю октября. Несколько человек получили ранения в результате атаки", — говорится в сообщении издания, которое также ссылается на пожелавшего остаться неизвестным представителя украинской армии.
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Отмечается, что 23-летний наемник вступил в легион в апреле. Тогда его быстро отправили в Харьков на передовую. Греггс ранее рассказывал Daily Beast, что у него не было опыта ведения боевых действий. Свое обучение на Украине он охарактеризовал как непродолжительное и хаотичное.
По данным издания, Греггс уже получил серьезные ранения в июне, но вернулся на передовую после выздоровления.
С 24 февраля на Украину прибыли свыше семи тысяч наемников из более чем 60 стран, следует из данных Минобороны на середину июля. При этом российские военные выявляют легионеров еще на этапе их подготовки к въезду.
Военное ведомство не раз напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.
По данным министерства на начало сентября, из 7282 наемников, прибывших на Украину, 2682 человека удалось уничтожить, еще 2408 — покинули территорию страны. Наибольшие потери приходятся на польских и американских граждан.
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