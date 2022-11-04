https://ria.ru/20221104/moldaviya-1829242117.html

Полиция Молдавии подозревает восемь человек в подготовке беспорядков

Полиция Молдавии подозревает восемь человек в подготовке беспорядков - РИА Новости, 04.11.2022

Полиция Молдавии подозревает восемь человек в подготовке беспорядков

Полиция Молдавии сообщила, что восемь человек стали подозреваемыми в деле о подготовке к массовым беспорядкам на акциях протеста. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:38

2022-11-04T16:38

2022-11-04T16:39

в мире

молдавия

кишинев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823491145_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_a06a3baa2f50c95222f34b9de97bab00.jpg

КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что восемь человек стали подозреваемыми в деле о подготовке к массовым беспорядкам на акциях протеста.Ранее в пятницу пресс-служба полиции сообщила, что проводит обыски по делу о подготовке беспорядков. Источники РИА Новости сообщили, что обыски проводились и у сторонников оппозиционной партии "Шор", которая проводит еженедельные митинги."Сотрудники полиции совместно с прокуратурой признали восемь человек подозреваемыми и изъяли 380 000 леев (порядка 20 тысяч долларов - ред.) и другие доказательства в результате утренних обысков в пятницу в городах Бельцы, Кишиневе, Дрокии и Унгены по делу о подготовке массовых беспорядков с 18 сентября по настоящее время 2022 года", - сообщается на сайте полиции.Правоохранители подозревают, что эти средства были получены в результате незаконной деятельности и должны были использоваться для вербовки, организации, перевозки и вознаграждения лиц, подстрекаемых к проведению массовых беспорядков.Отмечается, что полицейские во время обысков изъяли документы с контактными данными, "раскрывающими создание псевдоавторитетов с целью узурпации государственной власти". Полиция полагает, что подозреваемые вербовали молодых людей спортивного телосложения, в том числе ранее судимых, чтобы противостоять силовикам на акциях протеста. Сообщается, что часть из них пыталась запугивать и дискредитировать сотрудников правоохранительных органов. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Очередная акция протеста пройдет 6 ноября.

https://ria.ru/20221101/sandu-1828436277.html

https://ria.ru/20221104/moldaviya-1829182393.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, россия