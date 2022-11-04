https://ria.ru/20221104/moldaviya-1829242117.html
Полиция Молдавии подозревает восемь человек в подготовке беспорядков
Полиция Молдавии подозревает восемь человек в подготовке беспорядков - РИА Новости, 04.11.2022
Полиция Молдавии подозревает восемь человек в подготовке беспорядков
Полиция Молдавии сообщила, что восемь человек стали подозреваемыми в деле о подготовке к массовым беспорядкам на акциях протеста. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:38
2022-11-04T16:38
2022-11-04T16:39
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что восемь человек стали подозреваемыми в деле о подготовке к массовым беспорядкам на акциях протеста.Ранее в пятницу пресс-служба полиции сообщила, что проводит обыски по делу о подготовке беспорядков. Источники РИА Новости сообщили, что обыски проводились и у сторонников оппозиционной партии "Шор", которая проводит еженедельные митинги."Сотрудники полиции совместно с прокуратурой признали восемь человек подозреваемыми и изъяли 380 000 леев (порядка 20 тысяч долларов - ред.) и другие доказательства в результате утренних обысков в пятницу в городах Бельцы, Кишиневе, Дрокии и Унгены по делу о подготовке массовых беспорядков с 18 сентября по настоящее время 2022 года", - сообщается на сайте полиции.Правоохранители подозревают, что эти средства были получены в результате незаконной деятельности и должны были использоваться для вербовки, организации, перевозки и вознаграждения лиц, подстрекаемых к проведению массовых беспорядков.Отмечается, что полицейские во время обысков изъяли документы с контактными данными, "раскрывающими создание псевдоавторитетов с целью узурпации государственной власти". Полиция полагает, что подозреваемые вербовали молодых людей спортивного телосложения, в том числе ранее судимых, чтобы противостоять силовикам на акциях протеста. Сообщается, что часть из них пыталась запугивать и дискредитировать сотрудников правоохранительных органов. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Очередная акция протеста пройдет 6 ноября.
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в мире, молдавия, кишинев, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия
16:38 04.11.2022 (обновлено: 16:39 04.11.2022)
Полиция Молдавии подозревает восемь человек в подготовке беспорядков
Полиция Молдавии подозревает восемь человек в подготовке массовых беспорядков
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что восемь человек стали подозреваемыми в деле о подготовке к массовым беспорядкам на акциях протеста.
Ранее в пятницу пресс-служба полиции сообщила, что проводит обыски по делу о подготовке беспорядков. Источники РИА Новости сообщили, что обыски проводились и у сторонников оппозиционной партии "Шор", которая проводит еженедельные митинги.
"Сотрудники полиции совместно с прокуратурой признали восемь человек подозреваемыми и изъяли 380 000 леев (порядка 20 тысяч долларов - ред.) и другие доказательства в результате утренних обысков в пятницу в городах Бельцы, Кишиневе
, Дрокии и Унгены по делу о подготовке массовых беспорядков с 18 сентября по настоящее время 2022 года", - сообщается на сайте полиции.
Правоохранители подозревают, что эти средства были получены в результате незаконной деятельности и должны были использоваться для вербовки, организации, перевозки и вознаграждения лиц, подстрекаемых к проведению массовых беспорядков.
Отмечается, что полицейские во время обысков изъяли документы с контактными данными, "раскрывающими создание псевдоавторитетов с целью узурпации государственной власти". Полиция полагает, что подозреваемые вербовали молодых людей спортивного телосложения, в том числе ранее судимых, чтобы противостоять силовикам на акциях протеста. Сообщается, что часть из них пыталась запугивать и дискредитировать сотрудников правоохранительных органов. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Очередная акция протеста пройдет 6 ноября.