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Полиция Молдавии проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков - РИА Новости, 04.11.2022
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Полиция Молдавии проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков
Полиция Молдавии проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков - РИА Новости, 04.11.2022
Полиция Молдавии проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков
Сотрудники полиции и прокуратуры Молдавии в пятницу проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков, сообщила пресс-служба полиции. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T10:50
2022-11-04T10:50
в мире
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции и прокуратуры Молдавии в пятницу проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков, сообщила пресс-служба полиции.Накануне премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что наибольшей угрозой для страны являются попытки внутренней дестабилизации, в том числе за счет "проплаченных протестов"."В настоящий момент сотрудники Национального инспектората расследований и генерального управления уголовного преследования совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски у нескольких фигурантов уголовного дела, направленного на подготовку массовых беспорядков", - отмечается в Telegram-канале полиции.Правоохранительные органы обещают сообщить подробности после завершения операции.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Очередная акция протеста намечена на 6 ноября.
https://ria.ru/20221102/polnomochiya-1828694409.html
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в мире, наталья гаврилица, молдавия, кишинев, россия
В мире, Наталья Гаврилица, Молдавия, Кишинев, Россия
10:50 04.11.2022
 
Полиция Молдавии проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков

В полиции Молдавии сообщили о проведении обысков по делу о подготовке массовых беспорядков

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПолиция Молдавии на акции протеста оппозиции в Молдове
Полиция Молдавии на акции протеста оппозиции в Молдове - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Полиция Молдавии на акции протеста оппозиции в Молдове. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции и прокуратуры Молдавии в пятницу проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков, сообщила пресс-служба полиции.
Накануне премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что наибольшей угрозой для страны являются попытки внутренней дестабилизации, в том числе за счет "проплаченных протестов".
Полицейские задерживают одного из участников акции протеста против антироссийской политики в Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Полицейские могут получить полномочия военных, заявили в МВД Молдавии
"В настоящий момент сотрудники Национального инспектората расследований и генерального управления уголовного преследования совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски у нескольких фигурантов уголовного дела, направленного на подготовку массовых беспорядков", - отмечается в Telegram-канале полиции.
Правоохранительные органы обещают сообщить подробности после завершения операции.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Очередная акция протеста намечена на 6 ноября.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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