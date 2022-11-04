https://ria.ru/20221104/moldaviya-1829182393.html

Полиция Молдавии проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков

Полиция Молдавии проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков - РИА Новости, 04.11.2022

Полиция Молдавии проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков

Сотрудники полиции и прокуратуры Молдавии в пятницу проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков, сообщила пресс-служба полиции. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T10:50

2022-11-04T10:50

2022-11-04T10:50

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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции и прокуратуры Молдавии в пятницу проводят обыски по делу о подготовке массовых беспорядков, сообщила пресс-служба полиции.Накануне премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что наибольшей угрозой для страны являются попытки внутренней дестабилизации, в том числе за счет "проплаченных протестов"."В настоящий момент сотрудники Национального инспектората расследований и генерального управления уголовного преследования совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски у нескольких фигурантов уголовного дела, направленного на подготовку массовых беспорядков", - отмечается в Telegram-канале полиции.Правоохранительные органы обещают сообщить подробности после завершения операции.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Очередная акция протеста намечена на 6 ноября.

https://ria.ru/20221102/polnomochiya-1828694409.html

https://ria.ru/20221103/pokhischenie-1829131822.html

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в мире, наталья гаврилица, молдавия, кишинев, россия