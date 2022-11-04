https://ria.ru/20221104/miting-1829228197.html

В Варшаве проходит митинг против импорта угля

В Варшаве проходит митинг против импорта угля - РИА Новости, 04.11.2022

В Варшаве проходит митинг против импорта угля

Акция протеста против импорта угля и высоких цен на него проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:25

2022-11-04T15:25

2022-11-04T16:03

польша

россия

мозамбик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829234237_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_21c0eea0a4eb83cc1e4b4683b4d7f9eb.jpg

ВАРШАВА, 4 ноя – РИА Новости. Акция протеста против импорта угля и высоких цен на него проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на его доступности на рынке и на его цене. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило требования к качеству угля до 30 апреля 2023 года. Одновременно правительство страны начало крупные закупки угля за границей, в частности в Бразилии, Австралии, Мозамбике, что также отражается на цене для конечного покупателя. Кроме того, качество импортного угля часто значительно ниже того, к которому привыкли потребителиВ пятницу возле центрального офиса Польской горнодобывающей группы (PGG) собрались несколько сотен человек – шахтеры, активисты профильных профсоюзов, а также простые жители страны.Они критикуют правительство за импорт угля и отсутствие инвестиций в польскую угледобывающую промышленность. "Сначала правительство покупало уголь в России, теперь в Мозамбике. Если бы десятую часть этих сумм инвестировать в отечественные шахты, мы бы были обеспечены собственным качественным углем. Польский уголь – очень хорошего качества, с низким содержанием примесей, высококалорийный, а они втридорога импортируют мусор, который ни на что не годится", - сказал один из выступающих, представляющих профсоюз "Август 80".Другой оратор возмутился тем, что Польская горнодобывающая группа на фоне топливного кризиса получает большие прибыли. "Уголь небывало дорогой, люди совершают самоубийства, а PGG в этом году получит 6-8 миллиардов злотых прибыли (1,27 – 1,7 миллиарда долларов)", - сказал он.

https://ria.ru/20221102/polsha-1828804201.html

https://ria.ru/20221103/armiya-1829009760.html

польша

россия

мозамбик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

польша, россия, мозамбик