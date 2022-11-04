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В Варшаве проходит митинг против импорта угля - РИА Новости, 04.11.2022
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В Варшаве проходит митинг против импорта угля
В Варшаве проходит митинг против импорта угля - РИА Новости, 04.11.2022
В Варшаве проходит митинг против импорта угля
Акция протеста против импорта угля и высоких цен на него проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:25
2022-11-04T16:03
польша
россия
мозамбик
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ВАРШАВА, 4 ноя – РИА Новости. Акция протеста против импорта угля и высоких цен на него проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на его доступности на рынке и на его цене. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило требования к качеству угля до 30 апреля 2023 года. Одновременно правительство страны начало крупные закупки угля за границей, в частности в Бразилии, Австралии, Мозамбике, что также отражается на цене для конечного покупателя. Кроме того, качество импортного угля часто значительно ниже того, к которому привыкли потребителиВ пятницу возле центрального офиса Польской горнодобывающей группы (PGG) собрались несколько сотен человек – шахтеры, активисты профильных профсоюзов, а также простые жители страны.Они критикуют правительство за импорт угля и отсутствие инвестиций в польскую угледобывающую промышленность. "Сначала правительство покупало уголь в России, теперь в Мозамбике. Если бы десятую часть этих сумм инвестировать в отечественные шахты, мы бы были обеспечены собственным качественным углем. Польский уголь – очень хорошего качества, с низким содержанием примесей, высококалорийный, а они втридорога импортируют мусор, который ни на что не годится", - сказал один из выступающих, представляющих профсоюз "Август 80".Другой оратор возмутился тем, что Польская горнодобывающая группа на фоне топливного кризиса получает большие прибыли. "Уголь небывало дорогой, люди совершают самоубийства, а PGG в этом году получит 6-8 миллиардов злотых прибыли (1,27 – 1,7 миллиарда долларов)", - сказал он.
https://ria.ru/20221102/polsha-1828804201.html
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польша, россия, мозамбик
Польша, Россия, Мозамбик
15:25 04.11.2022 (обновлено: 16:03 04.11.2022)
 
В Варшаве проходит митинг против импорта угля

В Варшаве проходит акция протеста против импорта угля и высоких цен на него

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРабота экскаватора на складе угля
Работа экскаватора на складе угля - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа экскаватора на складе угля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 ноя – РИА Новости. Акция протеста против импорта угля и высоких цен на него проходит в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на его доступности на рынке и на его цене. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило требования к качеству угля до 30 апреля 2023 года. Одновременно правительство страны начало крупные закупки угля за границей, в частности в Бразилии, Австралии, Мозамбике, что также отражается на цене для конечного покупателя. Кроме того, качество импортного угля часто значительно ниже того, к которому привыкли потребители
Здание посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 20:58
У посольства России в Польше изъяли базу отдыха под Варшавой
В пятницу возле центрального офиса Польской горнодобывающей группы (PGG) собрались несколько сотен человек – шахтеры, активисты профильных профсоюзов, а также простые жители страны.
Они критикуют правительство за импорт угля и отсутствие инвестиций в польскую угледобывающую промышленность. "Сначала правительство покупало уголь в России, теперь в Мозамбике. Если бы десятую часть этих сумм инвестировать в отечественные шахты, мы бы были обеспечены собственным качественным углем. Польский уголь – очень хорошего качества, с низким содержанием примесей, высококалорийный, а они втридорога импортируют мусор, который ни на что не годится", - сказал один из выступающих, представляющих профсоюз "Август 80".
Другой оратор возмутился тем, что Польская горнодобывающая группа на фоне топливного кризиса получает большие прибыли. "Уголь небывало дорогой, люди совершают самоубийства, а PGG в этом году получит 6-8 миллиардов злотых прибыли (1,27 – 1,7 миллиарда долларов)", - сказал он.
Польские военнослужащие на границе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 15:38
Польша привлекла армию для постройки заграждения на границе с Россией
 
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