https://ria.ru/20221104/minoborony-1829212028.html
ВС России уничтожили 95 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВС России уничтожили 95 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 04.11.2022
ВС России уничтожили 95 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Российские военные нанесли огневое поражение противнику на Николаево-Криворожском направлении, уничтожены более 95 украинских военных, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:03
2022-11-04T14:03
2022-11-04T14:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские военные нанесли огневое поражение противнику на Николаево-Криворожском направлении, уничтожены более 95 украинских военных, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Уничтожено более 95-ти украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20221103/spetsoperatsiya-1829018448.html
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россия, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили 95 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили 95 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении