https://ria.ru/20221104/minoborony-1829212028.html

ВС России уничтожили 95 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС России уничтожили 95 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 04.11.2022

ВС России уничтожили 95 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные нанесли огневое поражение противнику на Николаево-Криворожском направлении, уничтожены более 95 украинских военных, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:03

2022-11-04T14:03

2022-11-04T14:03

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские военные нанесли огневое поражение противнику на Николаево-Криворожском направлении, уничтожены более 95 украинских военных, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении противнику нанесено огневое поражение российской артиллерией, штурмовой и армейской авиацией. Уничтожено более 95-ти украинских военнослужащих, десять боевых бронированных машин и десять автомобилей различного назначения", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20221103/spetsoperatsiya-1829018448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)