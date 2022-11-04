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Россиян предупредили о подорожании одного из сортов масла - РИА Новости, 04.11.2022
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Россиян предупредили о подорожании одного из сортов масла
Россиян предупредили о подорожании одного из сортов масла - РИА Новости, 04.11.2022
Россиян предупредили о подорожании одного из сортов масла
Растительные масла в мире остаются в дефиците, поэтому не могут подешеветь, а с заметной долей вероятности вырастут в цене в ближайшее время. Особенно это... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T02:15
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Растительные масла в мире остаются в дефиците, поэтому не могут подешеветь, а с заметной долей вероятности вырастут в цене в ближайшее время. Особенно это актуально для оливкового масла, поставки которого из-за засухи в Испании могут значительно сократиться, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.Он указал, что с подсолнечным маслом ситуация несколько иная, по крайней мере, для России. Собран большой урожай подсолнечника, что может привести к снижению оптовых цен внутри страны до конца года. Однако на рознице это может и не сказаться, поскольку продавцы постараются немного заработать на случай проблем с другими группами товаров.Однако везде свои особенности — например, оливковое масло ввозится в Россию через Тунис и Турцию, однако из-за сложностей с оплатой и логистикой цены уже достаточно высокие. Засуха в Испании, ударившая по урожаю оливок, приведет к тому, что конечный продукт может подорожать еще сильнее.
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рудн, испания, россия, тунис (страна), экономика
РУДН, Испания, Россия, Тунис (страна), Экономика
02:15 04.11.2022
 
Россиян предупредили о подорожании одного из сортов масла

Экономист Черников предупредил о подорожании оливкового масла из-за засухи в Испании

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПродажа оливкового масла
Продажа оливкового масла - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Продажа оливкового масла. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Растительные масла в мире остаются в дефиците, поэтому не могут подешеветь, а с заметной долей вероятности вырастут в цене в ближайшее время. Особенно это актуально для оливкового масла, поставки которого из-за засухи в Испании могут значительно сократиться, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
Он указал, что с подсолнечным маслом ситуация несколько иная, по крайней мере, для России. Собран большой урожай подсолнечника, что может привести к снижению оптовых цен внутри страны до конца года. Однако на рознице это может и не сказаться, поскольку продавцы постараются немного заработать на случай проблем с другими группами товаров.

"В целом похожая ситуация сохраняется и с другими маслами — рапс, лен, оливки, соя и пальмовое", — подчеркнул Черников.

Однако везде свои особенности — например, оливковое масло ввозится в Россию через Тунис и Турцию, однако из-за сложностей с оплатой и логистикой цены уже достаточно высокие. Засуха в Испании, ударившая по урожаю оливок, приведет к тому, что конечный продукт может подорожать еще сильнее.
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 16:00
Оливковое масло: лучшие сорта, полезные свойства и применение
 
РУДНИспанияРоссияТунис (страна)Экономика
 
 
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