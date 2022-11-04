https://ria.ru/20221104/makdonald-1829176362.html

Лоуренс Макдональд: ЦБ РФ действовал проактивно, защищая экономику России

Лоуренс Макдональд: ЦБ РФ действовал проактивно, защищая экономику России - РИА Новости, 04.11.2022

Лоуренс Макдональд: ЦБ РФ действовал проактивно, защищая экономику России

Лоуренс Макдональд, бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers, банкротство которой в 2008 году принято считать отправной точкой мирового... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T10:30

2022-11-04T10:30

2022-11-04T17:14

интервью - авторы

интервью

центральный банк рф (цб рф)

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Лоуренс Макдональд, бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers, банкротство которой в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса, в интервью РИА Новости оценил грядущие выборы в конгресс США, усилия ФРС по снижению инфляции, последствия санкций против России и ситуацию на нефтяном рынке.— Что вы думаете о том, как администрация Байдена управляет экономикой США?— Когда они (демократы. — Прим. ред.) заняли офис, то совершили атаку на нефтяную отрасль. Около 12-18 месяцев не было вообще никаких инвестиций, и теперь мы испытываем дефицит вложений. Мы не имеем ресурсов, чтобы добыть достаточно нефти для удовлетворения спроса. Вся администрация неверно оценила энергетический кризис.— Как вы считаете, растущая инфляция может стоить демократам победы на выборах в этом году? Как, по вашему мнению, победа республиканцев на промежуточных выборах этого года повлияет на экономическую ситуацию в США?— Они (демократы. — Прим. ред.) будут уничтожены, они просто будут уничтожены. Потеряют палату представителей, возможно, потеряют сенат, и тогда мы окажемся в безвыходном положении. Вот почему облигации начинают подниматься в цене: потому что следующие пару лет будут одним большим тупиком.— Вступит ли экономика США в рецессию в следующем году? Как долго, по вашему мнению, будет сохраняться инфляция?— Рецессия уже наблюдается в значительной степени. Если вы посмотрите на данные МВФ, если вы посмотрите на данные Федерального резервного банка Филадельфии, региональные данные, то единственный показатель, который не был затронут инфляцией, — это рабочие места. Для этого есть множество причин. Это объясняется длинным летним автомобильным сезоном, многие люди возвращаются на рабочие места, но процесс действительно сильно замедляется. Вы не можете повысить ставки <… > за шесть месяцев на 325 базисных пунктов, а США во многом использовали эти финансовые рычаги. Когда вы повышаете ставки, это чрезвычайно опасно, это намного опаснее, чем 20 лет назад, так как сегодня на планете на 200 триллионов больше долгов и на 50 триллионов больше, чем в 2018 году. Так что, когда вы повышаете ставки при слишком большом долге, это действительно оказывается разрушительным для многих вещей.— Как вы думаете, высокие цены на газ в США связаны с так называемым путинским налогом, о котором постоянно говорит Байден?— Да, несомненно, но цены на газ безусловно выросли еще до начала военных действий. Военные действия просто добавили больше бедствий в уравнение, но есть много чего-то наподобие манипуляций, когда люди пытаются переписать историю. Но в итоге мы просто умножили проблемы, связанные с нефтью и газом.— Считаете ли вы, что Запад эффективно изолирует Россию и ее финансовую систему?— Они пытаются сделать это, да, но Россия обходит их (попытки изоляции. — Прим. ред.) множеством различных путей. БРИКС особенно формирует это. Посмотрите на кооперацию саудитов и России. БРИКС формируется как альянс вокруг Соединенных Штатов. США совершают очень опасные движения, они толкают эти страны к объединению в блок.— Кто больше всего страдает от западных санкций?— Это сложный вопрос. У меня нет точного ответа. Знаете, я не обладаю действительно хорошими данными о том, что происходит в России.— Как вы оцениваете политику ЦБ России по стабилизации ситуации в России в условиях западных санкций?— Политика российского Центрального банка <…> в целом, они были довольно проактивными, действуя на опережение. Центральный банк, правительство, они купили много золота, они продали большой объем казначейских облигаций. В России намного больше твердых активов на душу населения, чем в западных странах, и твердые активы вполне нормально существуют в инфляционных режимах.— Как вы думаете, могут ли Россия и ее союзники создать реальную альтернативу SWIFT?— Да, в том-то и проблема, что Запад должен использовать игру со SWIFT в рамках санкций раз в десять лет, а они использовали ее против многих стран. Санкции против России — ну хорошо; но, c точки зрения США, проблема заключается в том, что вы ударили по голове десять разных стран санкционной картой, тем самым вынуждая эти страны формировать блок против вас. Вот что происходит. Через два года доллара, вероятно, будет намного меньше, потому что планета ищет способы обойти SWIFT.— Как вы думаете, возможна ли дедолларизация?— Это определенно случится, но это вопрос, вероятно, от десяти до 30 лет. Это не проблема ближайшего времени. Может быть, через 20-30 лет, поскольку США владеют очень большим объемом благосостояния, мы обладаем огромной военной мощью. Но лучшие годы — годы пика доллара — без сомнения, проходят прямо сейчас.— Как вы считаете, может ли нынешний мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19 и обострившийся из-за украинского конфликта, подтолкнуть мировую экономику к финансовому кризису, как это было в 2008 году, или даже хуже?— Совершенно ясно, что риски финансовой стабильности на данный момент перевешивают результаты борьбы с инфляцией, и поэтому они пытаются избежать еще одной ситуации, похожей на (банкротство. — Прим. ред.) Lehman Brothers. Cуть заключается в том, что, если вы поднимете ставку по федеральным фондам до пяти процентов, я думаю, это приведет к чему-то наподобие того, что случилось с Lehman. Это слишком высокий процент.— Терпит ли лидерство США крах после того, как ОПЕК проигнорировала призыв Байдена отсрочить сокращение добычи нефти?— Ну, просто, вы знаете, они действительно противостоят США, и это смелый шаг. Они пошли против течения, как только началась пандемия COVID-19. У них есть свои собственные экономические модели, они обеспокоены карантином в Китае, у них есть множество причин сократить добычу. Глобальная экономика разрушается. И США передали большую часть контроля над ценой саудовцам и русским.Это рана, нанесенная самим себе. Мы снизили добычу в США с 13 миллионов баррелей в день до примерно десяти (миллионов баррелей в день. — Прим. ред.) в период с 2019 по 2021 год. Эти объемы растут. Я хочу пояснить, что это восстанавливается, производство в США восстанавливается. Но суть в том, что когда мы так сильно сократили производство, то передали больше контроля над ценой саудовцам и русским.Мы могли бы добывать по 16 миллионов баррелей в день. Если бы мы качали по 16 миллионов баррелей в день, то у саудовцев и русских не было бы возможности сокращать добычу, как они делают, потому что у США была бы большая доля рынка. Но мы отключили сотни и сотни буровых установок и предоставили больше производственных мощностей и контроль над ценой саудовцам и русским. Не очень умное решение.

https://ria.ru/20221010/politika-1822285527.html

https://ria.ru/20221104/ekonomika-1829145419.html

https://ria.ru/20221102/opros-1828814936.html

https://ria.ru/20220826/yuan-1811833629.html

https://ria.ru/20221031/golod-1828249259.html

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

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