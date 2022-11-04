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Лукашенко рассказал о том, почему не отменил праздник 7 ноября - РИА Новости, 04.11.2022
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Лукашенко рассказал о том, почему не отменил праздник 7 ноября
Лукашенко рассказал о том, почему не отменил праздник 7 ноября - РИА Новости, 04.11.2022
Лукашенко рассказал о том, почему не отменил праздник 7 ноября
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил то, что в стране не отменили празднование на общереспубликанском уровне 7 ноября, привычкой населения получать РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:33
2022-11-04T14:33
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил то, что в стране не отменили празднование на общереспубликанском уровне 7 ноября, привычкой населения получать подарки от власти.Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что республика не намерена отказываться от своего исторического прошлого, включая советскую традицию празднования 7 ноября. В Белоруссии решили сохранить традицию празднования Великого Октября, при этом в нее вложили новый смысл: к 7 ноября по всей стране принято открывать социально-значимые объекты. В открытии знаковых социальных и промышленных объектов по всей республике участвуют высшие должностные лица страны, включая Лукашенко. День Октябрьской революции является в Белоруссии общереспубликанским праздничным днем и нерабочим днем."Наша история прошлого века как раз основана на каких-то принципах. Мы к 7 Ноября всегда, партия нас так учила, делали народу подарок. И конец года практически, и сельхозработы завершаются. И одна из мотиваций, чтобы оставить этот праздник, у меня была как раз эта: привыкли люди получать подарки от власти, друг от друга - давайте оставим", - сказал президент на встрече с трудовым коллективом после церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Слова главы государства приводит агентство "Sputnik Беларусь".Лукашенко заметил, что решение сохранить этот праздник молодому поколению может показаться странными, ведь, с другой стороны, власти заявляют, что белорусы не приемлют революций.Однако глава государства пояснил, что в Белоруссии ежегодно к 7 Ноября открываются новые объекты: от детских садов до крупных производств космических масштабов. "Этим прежде всего я аргументировал то, что мы этот праздник сохраним", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20221104/lukashenko-1829214974.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
14:33 04.11.2022
 
Лукашенко рассказал о том, почему не отменил праздник 7 ноября

Лукашенко: в Белоруссии отмечают 7 ноября из-за привычки получать подарки от власти

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил то, что в стране не отменили празднование на общереспубликанском уровне 7 ноября, привычкой населения получать подарки от власти.
Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что республика не намерена отказываться от своего исторического прошлого, включая советскую традицию празднования 7 ноября. В Белоруссии решили сохранить традицию празднования Великого Октября, при этом в нее вложили новый смысл: к 7 ноября по всей стране принято открывать социально-значимые объекты. В открытии знаковых социальных и промышленных объектов по всей республике участвуют высшие должностные лица страны, включая Лукашенко. День Октябрьской революции является в Белоруссии общереспубликанским праздничным днем и нерабочим днем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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"Наша история прошлого века как раз основана на каких-то принципах. Мы к 7 Ноября всегда, партия нас так учила, делали народу подарок. И конец года практически, и сельхозработы завершаются. И одна из мотиваций, чтобы оставить этот праздник, у меня была как раз эта: привыкли люди получать подарки от власти, друг от друга - давайте оставим", - сказал президент на встрече с трудовым коллективом после церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Слова главы государства приводит агентство "Sputnik Беларусь".
Лукашенко заметил, что решение сохранить этот праздник молодому поколению может показаться странными, ведь, с другой стороны, власти заявляют, что белорусы не приемлют революций.
Однако глава государства пояснил, что в Белоруссии ежегодно к 7 Ноября открываются новые объекты: от детских садов до крупных производств космических масштабов. "Этим прежде всего я аргументировал то, что мы этот праздник сохраним", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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