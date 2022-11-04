Рейтинг@Mail.ru
Лавров проинформировал власти ОАЭ о ходе реализации задач спецоперации - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/lavrov-1829261668.html
Лавров проинформировал власти ОАЭ о ходе реализации задач спецоперации
Лавров проинформировал власти ОАЭ о ходе реализации задач спецоперации - РИА Новости, 04.11.2022
Лавров проинформировал власти ОАЭ о ходе реализации задач спецоперации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе визита в ОАЭ ситуацию на Украине и связанные с конфликтом гуманитарные вопросы, сообщил российский... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:22
2022-11-04T18:36
в мире
цены на нефть
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
оаэ
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829262726_0:63:3071:1791_1920x0_80_0_0_9cbbfd7e0dca536c803d8fcc9e55c7f7.jpg
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе визита в ОАЭ ситуацию на Украине и связанные с конфликтом гуманитарные вопросы, сообщил российский МИД.В середине октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ОАЭ играют важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной.Лавров находился с визитом в Абу-Даби 3-4 ноября, где провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Аль-Джабером."Значительное внимание было уделено развитию обстановки на Украине и вокруг нее. Лавров подробно информировал эмиратское руководство о ходе реализации целей и задач специальной военной операции, а также о подходах России к решению возникших проблем гуманитарного характера", - сообщило министерство.Ведомство отметило, что стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития российско-эмиратских отношений, подтвердив настрой Москвы и Абу-Даби на наращивание многопланового взаимовыгодного сотрудничества на основе договоренностей.Кроме того, стороны констатировали обоюдную нацеленность на поддержание регулярного политического диалога, расширение бизнес-контактов и обеспечение устойчивой положительной динамики двустороннего товарооборота, объем которого за первые восемь месяцев этого года уже приблизился к 3 миллиардам долларов США.Другими темами переговоров Лаврова в ОАЭ были урегулирование кризисов в Сирии, Йемене, Ливии, а также палестино-израильского конфликта.
https://ria.ru/20221103/eksport-1828931622.html
оаэ
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829262726_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_607f78e9aca82b0067cac4d94507431b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), оаэ, россия, украина
В мире, Цены на нефть, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), ОАЭ, Россия, Украина
18:22 04.11.2022 (обновлено: 18:36 04.11.2022)
 
Лавров проинформировал власти ОАЭ о ходе реализации задач спецоперации

МИД: в ходе визита в ОАЭ Лавров обсудил гуманитарные вопросы и ситуацию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время посещения филиала гимназии имени Примакова в Абу-Даби
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посещения филиала гимназии имени Примакова в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посещения филиала гимназии имени Примакова в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе визита в ОАЭ ситуацию на Украине и связанные с конфликтом гуманитарные вопросы, сообщил российский МИД.
В середине октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ОАЭ играют важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной.
Лавров находился с визитом в Абу-Даби 3-4 ноября, где провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Аль-Джабером.
"Значительное внимание было уделено развитию обстановки на Украине и вокруг нее. Лавров подробно информировал эмиратское руководство о ходе реализации целей и задач специальной военной операции, а также о подходах России к решению возникших проблем гуманитарного характера", - сообщило министерство.
Ведомство отметило, что стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития российско-эмиратских отношений, подтвердив настрой Москвы и Абу-Даби на наращивание многопланового взаимовыгодного сотрудничества на основе договоренностей.
Кроме того, стороны констатировали обоюдную нацеленность на поддержание регулярного политического диалога, расширение бизнес-контактов и обеспечение устойчивой положительной динамики двустороннего товарооборота, объем которого за первые восемь месяцев этого года уже приблизился к 3 миллиардам долларов США.
Другими темами переговоров Лаврова в ОАЭ были урегулирование кризисов в Сирии, Йемене, Ливии, а также палестино-израильского конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 12:41
Лавров призвал принять меры по разблокировке российского экспорта
 
В миреЦены на нефтьСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ОАЭРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала