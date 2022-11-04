18:22 04.11.2022 (обновлено: 18:36 04.11.2022)
Лавров проинформировал власти ОАЭ о ходе реализации задач спецоперации
МИД: в ходе визита в ОАЭ Лавров обсудил гуманитарные вопросы и ситуацию на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время посещения филиала гимназии имени Примакова в Абу-Даби
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посещения филиала гимназии имени Примакова в Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе визита в ОАЭ ситуацию на Украине и связанные с конфликтом гуманитарные вопросы, сообщил российский МИД.
В середине октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ОАЭ играют важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной.
Лавров находился с визитом в Абу-Даби 3-4 ноября, где провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Аль-Джабером.
"Значительное внимание было уделено развитию обстановки на Украине и вокруг нее. Лавров подробно информировал эмиратское руководство о ходе реализации целей и задач специальной военной операции, а также о подходах России к решению возникших проблем гуманитарного характера", - сообщило министерство.
Ведомство отметило, что стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития российско-эмиратских отношений, подтвердив настрой Москвы и Абу-Даби на наращивание многопланового взаимовыгодного сотрудничества на основе договоренностей.
Кроме того, стороны констатировали обоюдную нацеленность на поддержание регулярного политического диалога, расширение бизнес-контактов и обеспечение устойчивой положительной динамики двустороннего товарооборота, объем которого за первые восемь месяцев этого года уже приблизился к 3 миллиардам долларов США.