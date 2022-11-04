https://ria.ru/20221104/lavrov-1829261668.html

Лавров проинформировал власти ОАЭ о ходе реализации задач спецоперации

Лавров проинформировал власти ОАЭ о ходе реализации задач спецоперации - РИА Новости, 04.11.2022

Лавров проинформировал власти ОАЭ о ходе реализации задач спецоперации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе визита в ОАЭ ситуацию на Украине и связанные с конфликтом гуманитарные вопросы, сообщил российский... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:22

2022-11-04T18:22

2022-11-04T18:36

в мире

цены на нефть

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

оаэ

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе визита в ОАЭ ситуацию на Украине и связанные с конфликтом гуманитарные вопросы, сообщил российский МИД.В середине октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ОАЭ играют важную роль в процессе обмена пленными между Россией и Украиной.Лавров находился с визитом в Абу-Даби 3-4 ноября, где провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном и министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном Аль-Джабером."Значительное внимание было уделено развитию обстановки на Украине и вокруг нее. Лавров подробно информировал эмиратское руководство о ходе реализации целей и задач специальной военной операции, а также о подходах России к решению возникших проблем гуманитарного характера", - сообщило министерство.Ведомство отметило, что стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития российско-эмиратских отношений, подтвердив настрой Москвы и Абу-Даби на наращивание многопланового взаимовыгодного сотрудничества на основе договоренностей.Кроме того, стороны констатировали обоюдную нацеленность на поддержание регулярного политического диалога, расширение бизнес-контактов и обеспечение устойчивой положительной динамики двустороннего товарооборота, объем которого за первые восемь месяцев этого года уже приблизился к 3 миллиардам долларов США.Другими темами переговоров Лаврова в ОАЭ были урегулирование кризисов в Сирии, Йемене, Ливии, а также палестино-израильского конфликта.

https://ria.ru/20221103/eksport-1828931622.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), оаэ, россия, украина