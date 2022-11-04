https://ria.ru/20221104/kosovo-1829220763.html

Вучич встретится со спецпредставителем ЕС в свете напряженности в Косово

Вучич встретится со спецпредставителем ЕС в свете напряженности в Косово - РИА Новости, 04.11.2022

Вучич встретится со спецпредставителем ЕС в свете напряженности в Косово

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу встретится со специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком вечером в пятницу,... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:49

2022-11-04T14:49

2022-11-04T14:49

в мире

александр вучич

мирослав лайчак

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евросоюз

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БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в пятницу встретится со специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком вечером в пятницу, заявила администрация Вучича.О вечерней встрече Вучича с Лайчаком сообщили днем в пятницу, что указывает на срочность разговора, который будет закрыт для СМИ и без брифинга по его итогам. Мероприятие пройдет в свете роста напряженности в Косово и Метохии."Президент республики Сербии Александр Вучич встретится со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком сегодня, 4 ноября 2022 года в 18.30 (20.30 мск)", - говорится в сообщении.Сербские СМИ со ссылкой на источники также сообщили, что в субботу Вучич проведет встречу с представителями косовских сербов, патриархом Сербским Порфирием, тематическое заседание правительства и отменил поездку в Египет на саммит COP 27. Сам глава сербского государства в четверг анонсировал обращение к гражданам в период с субботы до понедельника.Представители косовских сербов – партия "Сербский список" - заявили в четверг, что рассмотрят выход из всех структур самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности начальника полиции-серба на севере края. Глава региональной дирекции "Север" полиции самопровозглашенного Косово Ненад Джурич ранее отказался выдавать письменные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями и был снят с должности решением Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS, с 21 ноября планируют выписывать "нарушителям" денежные штрафы от 150 евро.Минобороны Сербии сообщило вечером в среду, что с помощью средств электронной борьбы сбит беспилотник коммерческого назначения над военной частью в городе Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Премьер Сербии Ана Брнабич и глава МО Милош Вучевич ранее заявили, что дроны неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повтора сбивать БПЛА.Глава сербского МО сообщил во вторник, что согласно приказу верховного главнокомандующего президента Александра Вучича, армия Сербия подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221103/oruzhie-1829027068.html

https://ria.ru/20221103/serby-1829103163.html

https://ria.ru/20221023/shtorm-1826072709.html

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в мире, александр вучич, мирослав лайчак, ана брнабич, косово, сербия, приштина, евросоюз