https://ria.ru/20221104/koronavirus-1829185566.html

В Москве за сутки госпитализировали 112 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 112 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 112 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 757 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T11:11

2022-11-04T11:11

2022-11-04T11:11

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 757 случаев COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 757, госпитализированы - 112 человек, выздоровел - 780 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 843 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 233 918 случая коронавируса, выздоровели 3 043 372 человек, умерли 46 665 человека.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19