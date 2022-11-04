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В России за сутки госпитализировали 1233 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221104/koronavirus-1829185427.html
В России за сутки госпитализировали 1233 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1233 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 04.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1233 пациента с COVID-19
В РФ за сутки выявлено 6149 новых случаев COVID-19, скончался 71 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T11:08
2022-11-04T11:08
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В РФ за сутки выявлено 6149 новых случаев COVID-19, скончался 71 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выявлено 6149 новых случая COVID-19. Умер за сутки 71 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России госпитализированы 1233 пациента с COVID-19, выздоровели 9259 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 4 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 233 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,2%... Выздоровело за сутки 9 259 человек, или на 5,3% меньше в сравнении с 3 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 37 регионах, снижение - в 39, в девяти регионах ситуация не изменилась.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России
11:08 04.11.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1233 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 6149 новых случаев COVID-19, умер 71 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В РФ за сутки выявлено 6149 новых случаев COVID-19, скончался 71 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 6149 новых случая COVID-19. Умер за сутки 71 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России госпитализированы 1233 пациента с COVID-19, выздоровели 9259 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 4 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 233 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,2%... Выздоровело за сутки 9 259 человек, или на 5,3% меньше в сравнении с 3 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 37 регионах, снижение - в 39, в девяти регионах ситуация не изменилась.
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