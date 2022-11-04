https://ria.ru/20221104/kolonializm-1829255227.html
Путин поручил Чубарьяну подготовить материал о развитии колониализма
Путин поручил Чубарьяну подготовить материал о развитии колониализма - РИА Новости, 04.11.2022
Путин поручил Чубарьяну подготовить материал о развитии колониализма
Президент России Владимир Путин поручил историку Александру Чубарьяну подготовить материал о развитии колониализма к будущей встрече РФ-Африка. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:39
2022-11-04T17:39
2022-11-04T17:39
общество
россия
африка
владимир путин
александр чубарьян
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил историку Александру Чубарьяну подготовить материал о развитии колониализма к будущей встрече РФ-Африка.Чубарьян рассказал главе государства, что представители других стран предложили написать историю колониализма.Глава государства отметил, что сейчас идут переговоры с представителями африканских стран, чтобы провести такую встречу в 2023 году в Санкт-Петербурге."Если бы вы смогли бы и успели подготовить соответствующие предложения, было бы очень здорово", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221104/istoriya-1829254747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, африка, владимир путин, александр чубарьян
Общество, Россия, Африка, Владимир Путин, Александр Чубарьян
Путин поручил Чубарьяну подготовить материал о развитии колониализма
Путин поручил Чубарьяну подготовить материал о колониализме к саммиту Россия — Африка
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил историку Александру Чубарьяну подготовить материал о развитии колониализма к будущей встрече РФ-Африка.
Чубарьян рассказал главе государства, что представители других стран предложили написать историю колониализма.
"Очень хорошая идея, и я бы вас попросил подготовить соответствующий материал к нашей будущей встрече на высшем уровне Россия-Африка", - сказал Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Глава государства отметил, что сейчас идут переговоры с представителями африканских стран, чтобы провести такую встречу в 2023 году в Санкт-Петербурге.
"Если бы вы смогли бы и успели подготовить соответствующие предложения, было бы очень здорово", - добавил Путин.