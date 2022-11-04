https://ria.ru/20221104/kolonializm-1829255227.html

Путин поручил Чубарьяну подготовить материал о развитии колониализма

Путин поручил Чубарьяну подготовить материал о развитии колониализма - РИА Новости, 04.11.2022

Путин поручил Чубарьяну подготовить материал о развитии колониализма

Президент России Владимир Путин поручил историку Александру Чубарьяну подготовить материал о развитии колониализма к будущей встрече РФ-Африка. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:39

2022-11-04T17:39

2022-11-04T17:39

общество

россия

африка

владимир путин

александр чубарьян

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил историку Александру Чубарьяну подготовить материал о развитии колониализма к будущей встрече РФ-Африка.Чубарьян рассказал главе государства, что представители других стран предложили написать историю колониализма.Глава государства отметил, что сейчас идут переговоры с представителями африканских стран, чтобы провести такую встречу в 2023 году в Санкт-Петербурге."Если бы вы смогли бы и успели подготовить соответствующие предложения, было бы очень здорово", - добавил Путин.

https://ria.ru/20221104/istoriya-1829254747.html

россия

африка

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Ольга Фомченкова

общество, россия, африка, владимир путин, александр чубарьян