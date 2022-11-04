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США не видят внутренних угроз для власти Ким Чен Ына, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.11.2022
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США не видят внутренних угроз для власти Ким Чен Ына, сообщают СМИ
США не видят внутренних угроз для власти Ким Чен Ына, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.11.2022
США не видят внутренних угроз для власти Ким Чен Ына, сообщают СМИ
США не видят внутренних проблем, которые могут угрожать власти северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T02:34
2022-11-04T02:38
в мире
ким чен ын
пхеньян
сша
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. США не видят внутренних проблем, которые могут угрожать власти северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.Он также отметил, что Вашингтон готов напрямую взаимодействовать с Пхеньяном и обсуждать гуманитарную помощь.
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в мире, ким чен ын, пхеньян, сша, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, Пхеньян, США, КНДР (Северная Корея)
02:34 04.11.2022 (обновлено: 02:38 04.11.2022)
 
США не видят внутренних угроз для власти Ким Чен Ына, сообщают СМИ

Рейтер: США не видят внутренних угроз для власти северокорейского лидера Ким Чен Ына

© AP Photo / KRTСеверокорейский лидер Ким Чен Ын
Северокорейский лидер Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / KRT
Северокорейский лидер Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. США не видят внутренних проблем, которые могут угрожать власти северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
"Мы не видим никаких признаков, что существуют какие-то особые проблемы, которые могли бы подорвать позицию Ким Чен Ына. Но с другой стороны, я не уверен, что мы обязательно должны их видеть", - ответил чиновник на вопрос о внутренней стабильности правительства КНДР.
Он также отметил, что Вашингтон готов напрямую взаимодействовать с Пхеньяном и обсуждать гуманитарную помощь.
Новая баллистическая ракета во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 17:03
В МИД прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове
 
В миреКим Чен ЫнПхеньянСШАКНДР (Северная Корея)
 
 
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