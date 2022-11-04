США не видят внутренних угроз для власти Ким Чен Ына, сообщают СМИ

"Мы не видим никаких признаков, что существуют какие-то особые проблемы, которые могли бы подорвать позицию Ким Чен Ына. Но с другой стороны, я не уверен, что мы обязательно должны их видеть", - ответил чиновник на вопрос о внутренней стабильности правительства КНДР.