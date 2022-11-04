https://ria.ru/20221104/kndr-1829153968.html
США не видят внутренних угроз для власти Ким Чен Ына, сообщают СМИ
США не видят внутренних угроз для власти Ким Чен Ына, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.11.2022
США не видят внутренних угроз для власти Ким Чен Ына, сообщают СМИ
США не видят внутренних проблем, которые могут угрожать власти северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T02:34
2022-11-04T02:34
2022-11-04T02:38
в мире
ким чен ын
пхеньян
сша
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. США не видят внутренних проблем, которые могут угрожать власти северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.Он также отметил, что Вашингтон готов напрямую взаимодействовать с Пхеньяном и обсуждать гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20221102/kndr-1828729698.html
пхеньян
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в мире, ким чен ын, пхеньян, сша, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, Пхеньян, США, КНДР (Северная Корея)
02:34 04.11.2022 (обновлено: 02:38 04.11.2022)
США не видят внутренних угроз для власти Ким Чен Ына, сообщают СМИ
Рейтер: США не видят внутренних угроз для власти северокорейского лидера Ким Чен Ына