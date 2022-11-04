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Пушилин вручил ключи от новых квартир жителям Мариуполя
Пушилин вручил ключи от новых квартир жителям Мариуполя - РИА Новости, 04.11.2022
Пушилин вручил ключи от новых квартир жителям Мариуполя
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в День народного единства вручил ключи от новых квартир жителям Мариуполя,... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T19:43
2022-11-04T19:43
2022-11-04T19:43
в мире
жилье
денис пушилин
мариуполь
день народного единства
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МАРИУПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в День народного единства вручил ключи от новых квартир жителям Мариуполя, передает корреспондент РИА Новости.Семьи, потерявшие жилье от действий украинских боевиков в Мариуполе, получили новые квартиры в недавно построенных домах. Ключи от жилья Пушилин передал представителям 15 семей.Также на мероприятии присутствовали руководство администрации города и представитель строителей, выполнявших работы.
https://ria.ru/20221104/nagrada-1829238337.html
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в мире, жилье, денис пушилин, мариуполь, день народного единства
В мире, Жилье, Денис Пушилин, Мариуполь, День народного единства
Пушилин вручил ключи от новых квартир жителям Мариуполя
Глава ДНР Пушилин в День народного единства вручил ключи от 15 квартир жителям Мариуполя