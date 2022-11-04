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Российско-китайский телеканал "Катюша" отметил пятилетие

Российско-китайский телеканал "Катюша" отметил пятилетие - РИА Новости, 04.11.2022

Российско-китайский телеканал "Катюша" отметил пятилетие

Телеканал "Катюша", запущенный российским Первым каналом и Центральным телевидением Китайской народной республики пять лет назад, отметил первую круглую дату. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:05

2022-11-04T15:05

2022-11-04T15:05

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МОСКВА, 4 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Телеканал "Катюша", запущенный российским Первым каналом и Центральным телевидением Китайской народной республики пять лет назад, отметил первую круглую дату.С днем рождения телеканал поздравил посол России в Китае Игорь Моргулов, сообщает портал Russkiymir.ru.со ссылкой на телеграм-канал диппредставительства.На Первом канале назвали запуск телеканала "важным культурным проектом", там отметили, что за пять лет "Катюша" завоевала любовь сотен тысяч зрителей. С помощью передач публика с удовольствием изучает русский язык, знакомится с фактами российской истории и выдающимися людьми науки и искусства, смотрит российское кино. Кроме того, на канале можно увидеть трансляции космических запусков, российские военные парады, новогодние обращения президента России и многие другие события из жизни страны.Программы транслируются на русском языке с китайскими субтитрами. На Первом канале подчеркнули, что "Катюша" показывает, как велик в Китае интерес ко всему русскому.Посол России отметил, что "Катюша", обретшая множество поклонников в Китае, играет важную роль в укреплении дружбы между народами двух государств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

игорь моргулов, россия, китай, москва