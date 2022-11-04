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Российско-китайский телеканал "Катюша" отметил пятилетие - РИА Новости, 04.11.2022
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Российско-китайский телеканал "Катюша" отметил пятилетие
Российско-китайский телеканал "Катюша" отметил пятилетие - РИА Новости, 04.11.2022
Российско-китайский телеканал "Катюша" отметил пятилетие
Телеканал "Катюша", запущенный российским Первым каналом и Центральным телевидением Китайской народной республики пять лет назад, отметил первую круглую дату. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:05
2022-11-04T15:05
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игорь моргулов
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МОСКВА, 4 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Телеканал "Катюша", запущенный российским Первым каналом и Центральным телевидением Китайской народной республики пять лет назад, отметил первую круглую дату.С днем рождения телеканал поздравил посол России в Китае Игорь Моргулов, сообщает портал Russkiymir.ru.со ссылкой на телеграм-канал диппредставительства.На Первом канале назвали запуск телеканала "важным культурным проектом", там отметили, что за пять лет "Катюша" завоевала любовь сотен тысяч зрителей. С помощью передач публика с удовольствием изучает русский язык, знакомится с фактами российской истории и выдающимися людьми науки и искусства, смотрит российское кино. Кроме того, на канале можно увидеть трансляции космических запусков, российские военные парады, новогодние обращения президента России и многие другие события из жизни страны.Программы транслируются на русском языке с китайскими субтитрами. На Первом канале подчеркнули, что "Катюша" показывает, как велик в Китае интерес ко всему русскому.Посол России отметил, что "Катюша", обретшая множество поклонников в Китае, играет важную роль в укреплении дружбы между народами двух государств.
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игорь моргулов, россия, китай, москва
Россия-Китай: Главное, Игорь Моргулов, Россия, Китай, Москва
15:05 04.11.2022
 

Российско-китайский телеканал "Катюша" отметил пятилетие

© Fotolia / Serg ZastavkinМолодые люди смотрят телевизор
Молодые люди смотрят телевизор - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Fotolia / Serg Zastavkin
Молодые люди смотрят телевизор . Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Телеканал "Катюша", запущенный российским Первым каналом и Центральным телевидением Китайской народной республики пять лет назад, отметил первую круглую дату.
С днем рождения телеканал поздравил посол России в Китае Игорь Моргулов, сообщает портал Russkiymir.ru.со ссылкой на телеграм-канал диппредставительства.
На Первом канале назвали запуск телеканала "важным культурным проектом", там отметили, что за пять лет "Катюша" завоевала любовь сотен тысяч зрителей. С помощью передач публика с удовольствием изучает русский язык, знакомится с фактами российской истории и выдающимися людьми науки и искусства, смотрит российское кино. Кроме того, на канале можно увидеть трансляции космических запусков, российские военные парады, новогодние обращения президента России и многие другие события из жизни страны.
Программы транслируются на русском языке с китайскими субтитрами. На Первом канале подчеркнули, что "Катюша" показывает, как велик в Китае интерес ко всему русскому.
Посол России отметил, что "Катюша", обретшая множество поклонников в Китае, играет важную роль в укреплении дружбы между народами двух государств.
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Россия-Китай: ГлавноеИгорь МоргуловРоссияКитайМосква
 
 
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