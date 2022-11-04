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В Риме экоактивисты облили супом картину Ван Гога - РИА Новости, 04.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221104/kartina-1829257696.html
В Риме экоактивисты облили супом картину Ван Гога
В Риме экоактивисты облили супом картину Ван Гога - РИА Новости, 04.11.2022
В Риме экоактивисты облили супом картину Ван Гога
Активисты экологического движения, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, облили овощным супом картину Винсента Ван Гога... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:51
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РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Активисты экологического движения, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, облили овощным супом картину Винсента Ван Гога "Сеятель", которая находится на выставке в Риме.Как сообщает газета il Messaggero, нападение, в котором приняли участие четыре человека, произошло в Палаццо Бонапарте, где проходит популярная выставка.Ранее экоактивисты в Риме неоднократно устраивали перекрытия автомагистралей, вызывая гнев простых граждан. Последняя такая акция произошла на этой неделе на кольцевой автодороге и закончилась тем, что автолюбители в ярости растащили молодых людей по обочинам.В Европе акции протеста экоактивистов продолжаются непрерывно почти месяц. До этого они обливали краской фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex, здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari и штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.В июле экоактивисты приклеили свои руки к раме одной из самых известных и наиболее популярных английских картин "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной версии на месте реки изображена дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.
https://ria.ru/20221027/kartina-1827264262.html
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винсент ван гог, карл iii, европа, лондон, рим, bentley motors, bentley continental gt speed
Культура, Винсент Ван Гог, Карл III, Европа, Лондон, Рим, Bentley Motors, Bentley Continental GT Speed
17:51 04.11.2022
 
В Риме экоактивисты облили супом картину Ван Гога

Экоактивисты Ultima Generazione облили овощным супом картину Ван Гога "Сеятель" в Риме

© Фото : Ultima GenerazioneАктивисты Ultima Generazione у облитой супом картины Винсента Ван Гога "Сеятель"
Активисты Ultima Generazione у облитой супом картины Винсента Ван Гога Сеятель - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : Ultima Generazione
Активисты Ultima Generazione у облитой супом картины Винсента Ван Гога "Сеятель". Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Активисты экологического движения, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, облили овощным супом картину Винсента Ван Гога "Сеятель", которая находится на выставке в Риме.
Как сообщает газета il Messaggero, нападение, в котором приняли участие четыре человека, произошло в Палаццо Бонапарте, где проходит популярная выставка.
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Ранее экоактивисты в Риме неоднократно устраивали перекрытия автомагистралей, вызывая гнев простых граждан. Последняя такая акция произошла на этой неделе на кольцевой автодороге и закончилась тем, что автолюбители в ярости растащили молодых людей по обочинам.
В Европе акции протеста экоактивистов продолжаются непрерывно почти месяц. До этого они обливали краской фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex, здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari и штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
В июле экоактивисты приклеили свои руки к раме одной из самых известных и наиболее популярных английских картин "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной версии на месте реки изображена дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.
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КультураВинсент Ван ГогКарл IIIЕвропаЛондонРимBentley MotorsBentley Continental GT Speed
 
 
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