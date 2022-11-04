https://ria.ru/20221104/kartina-1829257696.html

В Риме экоактивисты облили супом картину Ван Гога

В Риме экоактивисты облили супом картину Ван Гога - РИА Новости, 04.11.2022

В Риме экоактивисты облили супом картину Ван Гога

Активисты экологического движения, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, облили овощным супом картину Винсента Ван Гога... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:51

2022-11-04T17:51

2022-11-04T17:51

культура

винсент ван гог

карл iii

европа

лондон

рим

bentley motors

bentley continental gt speed

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829256735_0:102:700:496_1920x0_80_0_0_14e21958439e7979f2e3d7e01d11b1cf.jpg

РИМ, 4 ноя – РИА Новости. Активисты экологического движения, выступающего за прекращение разработки новых месторождений нефти и газа, облили овощным супом картину Винсента Ван Гога "Сеятель", которая находится на выставке в Риме.Как сообщает газета il Messaggero, нападение, в котором приняли участие четыре человека, произошло в Палаццо Бонапарте, где проходит популярная выставка.Ранее экоактивисты в Риме неоднократно устраивали перекрытия автомагистралей, вызывая гнев простых граждан. Последняя такая акция произошла на этой неделе на кольцевой автодороге и закончилась тем, что автолюбители в ярости растащили молодых людей по обочинам.В Европе акции протеста экоактивистов продолжаются непрерывно почти месяц. До этого они обливали краской фасад бутика швейцарских часов класса люкс Rolex, здания автосалонов люксовых автомобилей Bentley, Bugatti, Ferrari и штаб-квартиру лоббистских групп в Лондоне. Ранее активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.В июле экоактивисты приклеили свои руки к раме одной из самых известных и наиболее популярных английских картин "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной версии на месте реки изображена дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.

https://ria.ru/20221027/kartina-1827264262.html

https://ria.ru/20221024/tetcher-1826167074.html

европа

лондон

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

винсент ван гог, карл iii, европа, лондон, рим, bentley motors, bentley continental gt speed