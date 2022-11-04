https://ria.ru/20221104/kabardino-balkariya-1829016767.html
В Кабардино-Балкарии рассказали, как планируют развивать туризм
В Кабардино-Балкарии рассказали, как планируют развивать туризм - РИА Новости, 04.11.2022
В Кабардино-Балкарии рассказали, как планируют развивать туризм
Власти Кабардино-Балкарии планируют увеличить к 2025 году туристический поток в республику до двух миллионов человек, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T07:40
2022-11-04T07:40
2022-11-04T07:45
туризм
туризм
новости - туризм
казбек коков
приэльбрусье
туристы
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 4 ноя – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии планируют увеличить к 2025 году туристический поток в республику до двух миллионов человек, сообщил глава региона Казбек Коков.Ранее сообщалось, что в 2021 году число гостей региона превысило миллион человек. "По итогам 9 месяцев 2022 года рост турпотока в республику составил 16,2 процента, 980 тысяч туристов. Могу сказать, что в 2019 году мы мечтали о том, чтобы в 2025 году достигнуть цифры в миллион туристов. Уверен, что уже в 2022 году мы этот показатель перешагнем на 20 процентов", – сказал Коков, выступая в парламенте КБР. По его словам, до 2025 года власти определили планку в 1,4 миллиона гостей в год. "Но мы должны ее более высоко ставить," – уточнил он.Коков отметил, что в регионе продолжают реализовываться все инвестиционные проекты по развитию современной туристической инфраструктуры в Приэльбрусье. "До 2025 года деньги прописаны, и мы планируем, что только в Приэльбрусье будут у нас отдыхать порядка миллиона туристов", – подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.
https://ria.ru/20221018/kabardino-balkariya-1824811576.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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07:40 04.11.2022 (обновлено: 07:45 04.11.2022)
В Кабардино-Балкарии рассказали, как планируют развивать туризм
Власти Кабардино-Балкарии к 2025 году хотят увеличить турпоток до двух миллионов человек