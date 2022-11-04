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В Кабардино-Балкарии рассказали, как планируют развивать туризм

В Кабардино-Балкарии рассказали, как планируют развивать туризм - РИА Новости, 04.11.2022

В Кабардино-Балкарии рассказали, как планируют развивать туризм

Власти Кабардино-Балкарии планируют увеличить к 2025 году туристический поток в республику до двух миллионов человек, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T07:40

2022-11-04T07:40

2022-11-04T07:45

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казбек коков

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НАЛЬЧИК, 4 ноя – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии планируют увеличить к 2025 году туристический поток в республику до двух миллионов человек, сообщил глава региона Казбек Коков.Ранее сообщалось, что в 2021 году число гостей региона превысило миллион человек. "По итогам 9 месяцев 2022 года рост турпотока в республику составил 16,2 процента, 980 тысяч туристов. Могу сказать, что в 2019 году мы мечтали о том, чтобы в 2025 году достигнуть цифры в миллион туристов. Уверен, что уже в 2022 году мы этот показатель перешагнем на 20 процентов", – сказал Коков, выступая в парламенте КБР. По его словам, до 2025 года власти определили планку в 1,4 миллиона гостей в год. "Но мы должны ее более высоко ставить," – уточнил он.Коков отметил, что в регионе продолжают реализовываться все инвестиционные проекты по развитию современной туристической инфраструктуры в Приэльбрусье. "До 2025 года деньги прописаны, и мы планируем, что только в Приэльбрусье будут у нас отдыхать порядка миллиона туристов", – подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.

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Лана Баева

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