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В Кабардино-Балкарии рассказали, как планируют развивать туризм - РИА Новости, 04.11.2022
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Туризм
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В Кабардино-Балкарии рассказали, как планируют развивать туризм
В Кабардино-Балкарии рассказали, как планируют развивать туризм - РИА Новости, 04.11.2022
В Кабардино-Балкарии рассказали, как планируют развивать туризм
Власти Кабардино-Балкарии планируют увеличить к 2025 году туристический поток в республику до двух миллионов человек, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T07:40
2022-11-04T07:45
туризм
туризм
новости - туризм
казбек коков
приэльбрусье
туристы
кабардино-балкарская республика (кбр)
эльбрус
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НАЛЬЧИК, 4 ноя – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии планируют увеличить к 2025 году туристический поток в республику до двух миллионов человек, сообщил глава региона Казбек Коков.Ранее сообщалось, что в 2021 году число гостей региона превысило миллион человек. "По итогам 9 месяцев 2022 года рост турпотока в республику составил 16,2 процента, 980 тысяч туристов. Могу сказать, что в 2019 году мы мечтали о том, чтобы в 2025 году достигнуть цифры в миллион туристов. Уверен, что уже в 2022 году мы этот показатель перешагнем на 20 процентов", – сказал Коков, выступая в парламенте КБР. По его словам, до 2025 года власти определили планку в 1,4 миллиона гостей в год. "Но мы должны ее более высоко ставить," – уточнил он.Коков отметил, что в регионе продолжают реализовываться все инвестиционные проекты по развитию современной туристической инфраструктуры в Приэльбрусье. "До 2025 года деньги прописаны, и мы планируем, что только в Приэльбрусье будут у нас отдыхать порядка миллиона туристов", – подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.
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туризм, новости - туризм, казбек коков, приэльбрусье, туристы, кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрус, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Казбек Коков, Приэльбрусье, туристы, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Эльбрус, куда поехать, куда можно лететь
07:40 04.11.2022 (обновлено: 07:45 04.11.2022)
 
В Кабардино-Балкарии рассказали, как планируют развивать туризм

Власти Кабардино-Балкарии к 2025 году хотят увеличить турпоток до двух миллионов человек

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкОтдыхающий возле снежной скульптуры на Эльбрусе
Отдыхающий возле снежной скульптуры на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 4 ноя – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии планируют увеличить к 2025 году туристический поток в республику до двух миллионов человек, сообщил глава региона Казбек Коков.
Ранее сообщалось, что в 2021 году число гостей региона превысило миллион человек. "По итогам 9 месяцев 2022 года рост турпотока в республику составил 16,2 процента, 980 тысяч туристов. Могу сказать, что в 2019 году мы мечтали о том, чтобы в 2025 году достигнуть цифры в миллион туристов. Уверен, что уже в 2022 году мы этот показатель перешагнем на 20 процентов", – сказал Коков, выступая в парламенте КБР.
По его словам, до 2025 года власти определили планку в 1,4 миллиона гостей в год. "Но мы должны ее более высоко ставить," – уточнил он.
Коков отметил, что в регионе продолжают реализовываться все инвестиционные проекты по развитию современной туристической инфраструктуры в Приэльбрусье. "До 2025 года деньги прописаны, и мы планируем, что только в Приэльбрусье будут у нас отдыхать порядка миллиона туристов", – подчеркнул глава Кабардино-Балкарии.
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18 октября, 13:10Туризм
Кабардино-Балкария в этом году приняла миллион туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКазбек КоковПриэльбрусьетуристыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Эльбрускуда поехатькуда можно лететь
 
 
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