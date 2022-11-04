https://ria.ru/20221104/istoriya-1829258413.html

Путин пообещал обсудить с правительством популяризацию истории

Путин пообещал обсудить с правительством популяризацию истории - РИА Новости, 04.11.2022

Путин пообещал обсудить с правительством популяризацию истории

Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с правительством по поводу популяризации истории. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:55

2022-11-04T17:55

2022-11-04T17:55

общество

россия

владимир путин

история

правительство рф

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с правительством по поводу популяризации истории."Я обязательно поговорю на этот счет и с правительством, у нас много внимания сейчас уделяется современным средствам коммуникации в правительстве, мы обязательно рассмотрим это и применительно к образованию, в самом широком и современном смысле этого слова", - сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.Он добавил, что фундаментальные труды, как, например, 20-томник по российской истории, все равно нужны, иначе, придется пользоваться "низкопробными ресурсами, истинная ценность которых весьма проблематична".

https://ria.ru/20221104/istoriya-1829257953.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, история, правительство рф