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Путин пообещал обсудить с правительством популяризацию истории - РИА Новости, 04.11.2022
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Путин пообещал обсудить с правительством популяризацию истории
Путин пообещал обсудить с правительством популяризацию истории - РИА Новости, 04.11.2022
Путин пообещал обсудить с правительством популяризацию истории
Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с правительством по поводу популяризации истории. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T17:55
2022-11-04T17:55
общество
россия
владимир путин
история
правительство рф
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с правительством по поводу популяризации истории."Я обязательно поговорю на этот счет и с правительством, у нас много внимания сейчас уделяется современным средствам коммуникации в правительстве, мы обязательно рассмотрим это и применительно к образованию, в самом широком и современном смысле этого слова", - сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.Он добавил, что фундаментальные труды, как, например, 20-томник по российской истории, все равно нужны, иначе, придется пользоваться "низкопробными ресурсами, истинная ценность которых весьма проблематична".
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общество, россия, владимир путин, история, правительство рф
Общество, Россия, Владимир Путин, история, Правительство РФ
17:55 04.11.2022
 
Путин пообещал обсудить с правительством популяризацию истории

Путин пообещал поговорить с правительством по поводу популяризации истории

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
Президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поговорить с правительством по поводу популяризации истории.
"Я обязательно поговорю на этот счет и с правительством, у нас много внимания сейчас уделяется современным средствам коммуникации в правительстве, мы обязательно рассмотрим это и применительно к образованию, в самом широком и современном смысле этого слова", - сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Он добавил, что фундаментальные труды, как, например, 20-томник по российской истории, все равно нужны, иначе, придется пользоваться "низкопробными ресурсами, истинная ценность которых весьма проблематична".
Президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
17:53
Путин заявил, что история страны должна начинаться с истории семьи
 
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