Рейтинг@Mail.ru
В Иране проходят демонстрации в честь годовщины захвата посольства США - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/iran-1829230163.html
В Иране проходят демонстрации в честь годовщины захвата посольства США
В Иране проходят демонстрации в честь годовщины захвата посольства США - РИА Новости, 04.11.2022
В Иране проходят демонстрации в честь годовщины захвата посольства США
Массовые демонстрации проходят в более чем 900 городах Ирана в 43-ю годовщину захвата посольства США в Тегеране, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:36
2022-11-04T15:37
в мире
иран
тегеран (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Массовые демонстрации проходят в более чем 900 городах Ирана в 43-ю годовщину захвата посольства США в Тегеране, передает агентство Tasnim.Как отмечает агентство, самые крупные шествия проходят в Тегеране, Мешхеде, Исфахане, Керманшахе, Куме.Четвертого ноября 1979 года, после Исламской революции в Иране, студенты-последователи имама Рухоллы Хомейни захватили посольство США и 66 его сотрудников. Студенты выдвинули одно требование – вернуть бежавшего ранее из страны шаха Мохаммада Резу Пехлеви. Новый исламский режим в Иране поддержал студентов и отказал США в выдаче заложников и освобождении посольства. В результате, заложники были освобождены только в январе 1981 года. Захват американского посольства привел к разрыву дипломатических отношений между Тегераном и Вашингтоном. В Иране же захват посольства стали считать победой над "американским империализмом". В Иране эта дата стала отмечаться ежегодно.Демонстрации, как пишет Tasnim, проходят и в курдской провинции Ирана – родине Махсы Амини, по причине гибели которой уже полтора месяца в стране не стихают массовые беспорядки и протесты.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, заявляя, что которые в их СМИ тиражируются сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур - "Басидж".
https://ria.ru/20221101/iran-1828512110.html
https://ria.ru/20221104/iran-1829199786.html
https://ria.ru/20221102/komissiya-1828806230.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_f78abc2fd4c3bccf68220e8af7cd1c3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США
15:36 04.11.2022 (обновлено: 15:37 04.11.2022)
 
В Иране проходят демонстрации в честь годовщины захвата посольства США

Tasnim: в Иране проходят массовые демонстрации в 43-ю годовщину захвата посольства США

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Массовые демонстрации проходят в более чем 900 городах Ирана в 43-ю годовщину захвата посольства США в Тегеране, передает агентство Tasnim.
Как отмечает агентство, самые крупные шествия проходят в Тегеране, Мешхеде, Исфахане, Керманшахе, Куме.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 20:14
СМИ: Саудовская Аравия передала США данные о "неизбежной атаке" из Ирана
Четвертого ноября 1979 года, после Исламской революции в Иране, студенты-последователи имама Рухоллы Хомейни захватили посольство США и 66 его сотрудников. Студенты выдвинули одно требование – вернуть бежавшего ранее из страны шаха Мохаммада Резу Пехлеви. Новый исламский режим в Иране поддержал студентов и отказал США в выдаче заложников и освобождении посольства. В результате, заложники были освобождены только в январе 1981 года. Захват американского посольства привел к разрыву дипломатических отношений между Тегераном и Вашингтоном. В Иране же захват посольства стали считать победой над "американским империализмом". В Иране эта дата стала отмечаться ежегодно.
Демонстрации, как пишет Tasnim, проходят и в курдской провинции Ирана – родине Махсы Амини, по причине гибели которой уже полтора месяца в стране не стихают массовые беспорядки и протесты.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
12:43
Президент Ирана жестко ответил Байдену после обещания "освободить" Иран
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, заявляя, что которые в их СМИ тиражируются сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур - "Басидж".
Женщины в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 21:14
США хотят добиться исключения Ирана из Комиссии ООН по положению женщин
 
В миреИранТегеран (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала