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В Иране проходят демонстрации в честь годовщины захвата посольства США

В Иране проходят демонстрации в честь годовщины захвата посольства США - РИА Новости, 04.11.2022

В Иране проходят демонстрации в честь годовщины захвата посольства США

Массовые демонстрации проходят в более чем 900 городах Ирана в 43-ю годовщину захвата посольства США в Тегеране, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:36

2022-11-04T15:36

2022-11-04T15:37

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Массовые демонстрации проходят в более чем 900 городах Ирана в 43-ю годовщину захвата посольства США в Тегеране, передает агентство Tasnim.Как отмечает агентство, самые крупные шествия проходят в Тегеране, Мешхеде, Исфахане, Керманшахе, Куме.Четвертого ноября 1979 года, после Исламской революции в Иране, студенты-последователи имама Рухоллы Хомейни захватили посольство США и 66 его сотрудников. Студенты выдвинули одно требование – вернуть бежавшего ранее из страны шаха Мохаммада Резу Пехлеви. Новый исламский режим в Иране поддержал студентов и отказал США в выдаче заложников и освобождении посольства. В результате, заложники были освобождены только в январе 1981 года. Захват американского посольства привел к разрыву дипломатических отношений между Тегераном и Вашингтоном. В Иране же захват посольства стали считать победой над "американским империализмом". В Иране эта дата стала отмечаться ежегодно.Демонстрации, как пишет Tasnim, проходят и в курдской провинции Ирана – родине Махсы Амини, по причине гибели которой уже полтора месяца в стране не стихают массовые беспорядки и протесты.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, заявляя, что которые в их СМИ тиражируются сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур - "Басидж".

https://ria.ru/20221101/iran-1828512110.html

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