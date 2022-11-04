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Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы - РИА Новости, 04.11.2022
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Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы
Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы - РИА Новости, 04.11.2022
Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы
Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дороге из-за образования гололедицы в ближайшие часы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:08
2022-11-04T16:10
общество
москва
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дороге из-за образования гололедицы в ближайшие часы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.В сообщении автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.
https://ria.ru/20221104/moskva-1829181821.html
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общество, москва
Общество, Москва, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
16:08 04.11.2022 (обновлено: 16:10 04.11.2022)
 
Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы

Автомобилистов в Москве попросили быть внимательнее на дороге из-за образования гололедицы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛед на дороге на Зеленодольской улице в Москве
Лед на дороге на Зеленодольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лед на дороге на Зеленодольской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дороге из-за образования гололедицы в ближайшие часы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
В сообщении автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.
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