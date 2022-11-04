https://ria.ru/20221104/gololed-1829236170.html

Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы

Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы - РИА Новости, 04.11.2022

Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за гололедицы

Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дороге из-за образования гололедицы в ближайшие часы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:08

2022-11-04T16:08

2022-11-04T16:10

общество

москва

москва сегодня: мегаполис для жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50189/27/501892773_0:177:2927:1823_1920x0_80_0_0_f965341e79a2052fef346b6b5022bdc1.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дороге из-за образования гололедицы в ближайшие часы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.В сообщении автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

https://ria.ru/20221104/moskva-1829181821.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, москва