https://ria.ru/20221104/finlyandiya-1829222051.html
В Финляндии обвинили россиянку в подделке документов и выдворили из страны
В Финляндии обвинили россиянку в подделке документов и выдворили из страны - РИА Новости, 04.11.2022
В Финляндии обвинили россиянку в подделке документов и выдворили из страны
Пограничники Финляндии заявили, что накануне задержали и затем выдворили из страны гражданку РФ за подделку документов, женщине запретили въезд в ЕС на четыре... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:57
2022-11-04T14:57
2022-11-04T14:57
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноя — РИА Новости. Пограничники Финляндии заявили, что накануне задержали и затем выдворили из страны гражданку РФ за подделку документов, женщине запретили въезд в ЕС на четыре года.По данным погранохраны, россиянку задержали при пересечении КПП Ваалимаа в направлении России."На выездном контроле женщина предъявила российский паспорт с визой, выданной Италией, как документ, дающий право на пребывание в Шенгенской зоне, срок действия которого истекал 5 июля 2023 года", - говорится в сообщении.Пограничники заподозрили, что штампы шенгенского пограничного контроля в паспорте россиянки не соответствуют подлинным, а рассказ женщины о сроках ее пребывания не заслуживает доверия, заявили в ведомстве. Россиянка была арестована по подозрению в подделке документов, добавили там.По данным пограничников, расследование показало, что россиянка незаконно находилась в Шенгенской зоне в общей сложности 359 дней в период с 9 июля 2021 года по 3 ноября 2022 года. По их информации, женщина призналась, что получила шесть поддельных штампов шенгенского пограничного контроля, четыре штампа сербского пограничного контроля и два штампа турецкого пограничного контроля, за что заплатила мошенникам 400 евро."В окружном суде Кюменлааксо россиянке были предъявлены обвинения в подлоге и нарушении прав иностранцев, а миграционное ведомство депортировало ее в Россию и запретило ей въезд на четыре года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, шенгенская зона, финляндия, евросоюз, италия
Туризм, В мире, Россия, Шенгенская зона, Финляндия, Евросоюз, Италия
В Финляндии обвинили россиянку в подделке документов и выдворили из страны
Финские пограничники заявили, что выдворили из страны россиянку за подделку документов ЕС
ХЕЛЬСИНКИ, 4 ноя — РИА Новости.
Пограничники Финляндии заявили
, что накануне задержали и затем выдворили из страны гражданку РФ за подделку документов, женщине запретили въезд в ЕС на четыре года.
По данным погранохраны, россиянку задержали при пересечении КПП Ваалимаа в направлении России.
"На выездном контроле женщина предъявила российский паспорт с визой, выданной Италией
, как документ, дающий право на пребывание в Шенгенской зоне
, срок действия которого истекал 5 июля 2023 года", - говорится в сообщении.
Пограничники заподозрили, что штампы шенгенского пограничного контроля в паспорте россиянки не соответствуют подлинным, а рассказ женщины о сроках ее пребывания не заслуживает доверия, заявили в ведомстве. Россиянка была арестована по подозрению в подделке документов, добавили там.
По данным пограничников, расследование показало, что россиянка незаконно находилась в Шенгенской зоне в общей сложности 359 дней в период с 9 июля 2021 года по 3 ноября 2022 года. По их информации, женщина призналась, что получила шесть поддельных штампов шенгенского пограничного контроля, четыре штампа сербского пограничного контроля и два штампа турецкого пограничного контроля, за что заплатила мошенникам 400 евро.
"В окружном суде Кюменлааксо россиянке были предъявлены обвинения в подлоге и нарушении прав иностранцев, а миграционное ведомство депортировало ее в Россию и запретило ей въезд на четыре года", - говорится в сообщении.