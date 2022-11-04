https://ria.ru/20221104/ekonomika-1829145419.html

Названо условие, при котором экономика США затрещит по швам

Названо условие, при котором экономика США затрещит по швам - РИА Новости, 04.11.2022

Названо условие, при котором экономика США затрещит по швам

Финансовую систему США может ждать крах, если ФРС продолжит повышать ставки и ужесточать свою политику, рассказал в беседе с "Прайм" инвестиционный стратег Алор РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T01:15

2022-11-04T01:15

2022-11-04T01:15

экономика

джером пауэлл

павел веревкин

сша

федеральная резервная система сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Финансовую систему США может ждать крах, если ФРС продолжит повышать ставки и ужесточать свою политику, рассказал в беседе с "Прайм" инвестиционный стратег Алор Брокер Павел Веревкин.По словам эксперта, рынок США еще имел надежды, что Федеральная резервная система приступит к смягчению своей монетарной политики, но все изменили комментарии Джерома Пауэлла. Теперь инвесторы не рассчитывают на какие-либо послабления, так как американские власти в текущей ситуации могут лишь повышать ставки в ответ на рост инфляции, ожидая, что проблема решится само собой, отметил Веревкин.Эксперт уверен, что какая-то часть инвесторов продолжит надеяться на смягчение риторики ФРС, полагая, что американские чиновники между крахом и инфляцией выберут второе. Однако более реалистичный сценарий предполагает, что ставки будут поднимать до тех пор, пока банковская система страны не рухнет, как это было в 2008 году, и только тогда можно рассчитывать на реакцию в виде "печатного станка", резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20220921/inflyatsiya-1818568231.html

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экономика, джером пауэлл, павел веревкин, сша, федеральная резервная система сша, в мире