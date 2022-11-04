https://ria.ru/20221104/dtp-1829283097.html
В Омске разыскивают водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся
В Омске разыскивают водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся - РИА Новости, 04.11.2022
В Омске разыскивают водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся
Омская полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся с места ДТП, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T21:11
2022-11-04T21:11
2022-11-04T21:11
происшествия
авто
омская область
омск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:7:1936:1096_1920x0_80_0_0_f44df4e062e9976f4235852ea13f43d5.jpg
ОМСК, 4 ноя - РИА Новости. Омская полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся с места ДТП, рассказали в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел около 19.50 (16.50 мск). В Госавтоинспекцию Калачинского района Омской области позвонили очевидцы и сообщили о ДТП с погибшими. Сотрудники выяснили, что водитель ВАЗ-2110, ехал по дороге, ведущей к селу Ивановка Калачинского района Омской области, и сбил двух пешеходов."С места происшествия водитель скрылся. Пешеходы - 21-летняя девушка и 23-летний мужчина скончались на месте происшествия", - пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.По данным полиции, автомобилем управлял 23-летний мужчина. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение.
https://ria.ru/20221102/dtp-1828743752.html
омская область
омск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, омская область, омск, россия
Происшествия, Авто, Омская область, Омск, Россия
В Омске разыскивают водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся
Омская полиция ищет водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся с места ДТП