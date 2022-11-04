https://ria.ru/20221104/dtp-1829283097.html

В Омске разыскивают водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся

В Омске разыскивают водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся - РИА Новости, 04.11.2022

В Омске разыскивают водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся

Омская полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся с места ДТП, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T21:11

2022-11-04T21:11

2022-11-04T21:11

происшествия

авто

омская область

омск

россия

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ОМСК, 4 ноя - РИА Новости. Омская полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся с места ДТП, рассказали в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел около 19.50 (16.50 мск). В Госавтоинспекцию Калачинского района Омской области позвонили очевидцы и сообщили о ДТП с погибшими. Сотрудники выяснили, что водитель ВАЗ-2110, ехал по дороге, ведущей к селу Ивановка Калачинского района Омской области, и сбил двух пешеходов."С места происшествия водитель скрылся. Пешеходы - 21-летняя девушка и 23-летний мужчина скончались на месте происшествия", - пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.По данным полиции, автомобилем управлял 23-летний мужчина. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение.

https://ria.ru/20221102/dtp-1828743752.html

омская область

омск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, омская область, омск, россия