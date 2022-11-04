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В Омске разыскивают водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся - РИА Новости, 04.11.2022
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В Омске разыскивают водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся
В Омске разыскивают водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся - РИА Новости, 04.11.2022
В Омске разыскивают водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся
Омская полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся с места ДТП, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T21:11
2022-11-04T21:11
происшествия
авто
омская область
омск
россия
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ОМСК, 4 ноя - РИА Новости. Омская полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся с места ДТП, рассказали в пресс-службе ведомства.Инцидент произошел около 19.50 (16.50 мск). В Госавтоинспекцию Калачинского района Омской области позвонили очевидцы и сообщили о ДТП с погибшими. Сотрудники выяснили, что водитель ВАЗ-2110, ехал по дороге, ведущей к селу Ивановка Калачинского района Омской области, и сбил двух пешеходов."С места происшествия водитель скрылся. Пешеходы - 21-летняя девушка и 23-летний мужчина скончались на месте происшествия", - пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.По данным полиции, автомобилем управлял 23-летний мужчина. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение.
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происшествия, авто, омская область, омск, россия
Происшествия, Авто, Омская область, Омск, Россия
21:11 04.11.2022
 
В Омске разыскивают водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся

Омская полиция ищет водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся с места ДТП

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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ОМСК, 4 ноя - РИА Новости. Омская полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил двух человек и скрылся с места ДТП, рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел около 19.50 (16.50 мск). В Госавтоинспекцию Калачинского района Омской области позвонили очевидцы и сообщили о ДТП с погибшими. Сотрудники выяснили, что водитель ВАЗ-2110, ехал по дороге, ведущей к селу Ивановка Калачинского района Омской области, и сбил двух пешеходов.
"С места происшествия водитель скрылся. Пешеходы - 21-летняя девушка и 23-летний мужчина скончались на месте происшествия", - пояснили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
По данным полиции, автомобилем управлял 23-летний мужчина. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение.
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