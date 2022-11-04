https://ria.ru/20221104/dodon-1829269330.html

Экс-президент Молдавии Додон останется под домашним арестом

Экс-президент Молдавии Додон останется под домашним арестом - РИА Новости, 04.11.2022

Экс-президент Молдавии Додон останется под домашним арестом

Высшая судебная палата Молдавии отклонила запрос адвокатов и оставила под домашним арестом обвиняемого в коррупции экс-президента Игоря Додона, передает... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T19:14

2022-11-04T19:14

2022-11-04T19:14

в мире

игорь додон

владимир плахотнюк

кишинев

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824952611_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_5f6ade591b9fa9c2de1605dc23eb892d.jpg

КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии отклонила запрос адвокатов и оставила под домашним арестом обвиняемого в коррупции экс-президента Игоря Додона, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Прокурор Петр Ярмалюк запросил продлить срок домашнего ареста Додона еще на 30 суток, поскольку он может повлиять на ход расследования, это решение было одобрено 17 октября."Высшая судебная палата постановила отказать в запросе адвокатов, меру пресечения для Игоря Додона оставить прежней - домашний арест", - говорится в зачитанном на заседании решении суда.Ранее судьи отклонили ходатайства адвокатов Додона об отводе Ярмалюка и второго прокурора Виталия Кодряну. Также было отклонено ходатайство об отводе председателя судейской коллегии Владимира Тимофти.Додон с конца мая находится под домашним арестом. В конце сентября районный суд Кишинева продлил политику домашний арест еще на 20 суток. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20221104/shor-1829269093.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, кишинев, молдавия