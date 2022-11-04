Экс-президент Молдавии Додон останется под домашним арестом
Высшая судебная палата Молдавии оставила экс-президента Додона под домашним арестом
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Экс-президент Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии отклонила запрос адвокатов и оставила под домашним арестом обвиняемого в коррупции экс-президента Игоря Додона, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Прокурор Петр Ярмалюк запросил продлить срок домашнего ареста Додона еще на 30 суток, поскольку он может повлиять на ход расследования, это решение было одобрено 17 октября.
"Высшая судебная палата постановила отказать в запросе адвокатов, меру пресечения для Игоря Додона оставить прежней - домашний арест", - говорится в зачитанном на заседании решении суда.
Ранее судьи отклонили ходатайства адвокатов Додона об отводе Ярмалюка и второго прокурора Виталия Кодряну. Также было отклонено ходатайство об отводе председателя судейской коллегии Владимира Тимофти.
Додон с конца мая находится под домашним арестом. В конце сентября районный суд Кишинева продлил политику домашний арест еще на 20 суток. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.