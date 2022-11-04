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Пентагон пригрозил Китаю "мощностью" американской армии
Пентагон пригрозил Китаю "мощностью" американской армии - РИА Новости, 04.11.2022
Пентагон пригрозил Китаю "мощностью" американской армии
Никто не должен сомневаться в том, что американская армия является самой боеспособной в мире, заявил в пятницу заместитель министра обороны США Колин Каль на... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T21:53
2022-11-04T21:53
2022-11-04T22:06
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Никто не должен сомневаться в том, что американская армия является самой боеспособной в мире, заявил в пятницу заместитель министра обороны США Колин Каль на конференции в институте Брукингса."Никто не должен сомневаться в том, что Соединенные Штаты Америки являются самыми боеспособными в мире", - сообщил он.Каль добавил, что, по его мнению, Китай также не ставит под сомнение данное утверждение."Я не думаю, что Китай в этом сомневается, полагаю, что Китай в курсе наших мощностей", - отметил он.
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в мире, китай, сша
21:53 04.11.2022 (обновлено: 22:06 04.11.2022)
Пентагон пригрозил Китаю "мощностью" американской армии
Замглавы Пентагона Каль пригрозил Китаю мощностью американской армии
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Никто не должен сомневаться в том, что американская армия является самой боеспособной в мире, заявил в пятницу заместитель министра обороны США Колин Каль на конференции в институте Брукингса.
"Никто не должен сомневаться в том, что Соединенные Штаты Америки являются самыми боеспособными в мире", - сообщил он.
Каль добавил, что, по его мнению, Китай
также не ставит под сомнение данное утверждение.
"Я не думаю, что Китай в этом сомневается, полагаю, что Китай в курсе наших мощностей", - отметил он.