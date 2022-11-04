https://ria.ru/20221104/boesposobnost-1829287573.html

Пентагон пригрозил Китаю "мощностью" американской армии

Пентагон пригрозил Китаю "мощностью" американской армии - РИА Новости, 04.11.2022

Пентагон пригрозил Китаю "мощностью" американской армии

Никто не должен сомневаться в том, что американская армия является самой боеспособной в мире, заявил в пятницу заместитель министра обороны США Колин Каль на... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T21:53

2022-11-04T21:53

2022-11-04T22:06

в мире

китай

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Никто не должен сомневаться в том, что американская армия является самой боеспособной в мире, заявил в пятницу заместитель министра обороны США Колин Каль на конференции в институте Брукингса."Никто не должен сомневаться в том, что Соединенные Штаты Америки являются самыми боеспособными в мире", - сообщил он.Каль добавил, что, по его мнению, Китай также не ставит под сомнение данное утверждение."Я не думаю, что Китай в этом сомневается, полагаю, что Китай в курсе наших мощностей", - отметил он.

https://ria.ru/20221028/ssha-1827555590.html

китай

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в мире, китай, сша