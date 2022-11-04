https://ria.ru/20221104/bezhentsy-1829241421.html

Беженцев с Украины выселили из гостиницы в Британии, сообщили СМИ

Беженцев с Украины выселили из гостиницы в Британии, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2022

Беженцев с Украины выселили из гостиницы в Британии, сообщили СМИ

Семьи украинских беженцев без жилья выселяют из британской гостиницы, чтобы поместить туда ищущих убежище лиц из миграционного центра города Мэнстон, сообщает... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:35

2022-11-04T16:35

2022-11-04T16:38

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Семьи украинских беженцев без жилья выселяют из британской гостиницы, чтобы поместить туда ищущих убежище лиц из миграционного центра города Мэнстон, сообщает газета Times.Глава МВД Суэлла Браверман подверглась критике на фоне сообщений о переполненном миграционном центре в городе Мэнстоне, который рассчитан на размещение 1600 мигрантов, однако содержит четыре тысячи беженцев. В центре были зафиксированы серьезные нарушения санитарных условий, а также случаи заболевания дифтерией и заражения золотистым стафилококком, вызывающим тяжелые заболевания. Позднее телеканал Sky News сообщил, что сотни беженцев были перенаправлены в другое место после угроз мигрантов причинить себе вред и начать голодную забастовку. Дети-беженцы также представляют собой значительную проблему, более 1300 несовершеннолетних беженцев были помещены в гостиницы этим летом, 222 считаются пропавшими, передает телеканал."Бездомным украинским семьям дали уведомление, что они должны покинуть жилье... после того, как министерство внутренних дел решило, что гостиница будет использоваться для размещения просителей убежища из переполненного центра в Мэнстоне", - говорится в сообщении издания.В гостинице ранее проживали семь украинских семей и две британские. Теперь они в других гостиницах, при этом украинские дети вынуждены добираться в школу на такси.

https://ria.ru/20221026/bezhentsy-1826971830.html

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в мире, украина, великобритания