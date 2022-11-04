https://ria.ru/20221104/bezhentsy-1829155400.html

В США рассказали, как украинские беженцы спровоцировали конфликт в Европе

В США рассказали, как украинские беженцы спровоцировали конфликт в Европе - РИА Новости, 04.11.2022

В США рассказали, как украинские беженцы спровоцировали конфликт в Европе

Неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе, пишет New York Times. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T03:27

2022-11-04T03:27

2022-11-04T03:27

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украина

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе, пишет New York Times.Издание добавляет, что из-за наплыва украинцев "бремя кризиса не распределяется поровну ни между странами, ни между самими беженцами". Выходцы из Афганистана и Сирии, бежавшие в Европу, "ощущают на себе всю тяжесть нынешнего миграционного кризиса".Газета рассказывает историю Башармала Мохаммади, который приехал из Афганистана. Он живет под бетонной лестнице, сидя на картонных коробках, недалеко от королевского дворца Бельгии вместе с семью другими афганцами."Никогда бы не подумал, что буду жить вот так на улице в Европе. Наша страна находится в состоянии войны уже 45 лет, и я думал, что смогу добиться здесь лучшей жизни", — делится он своим мнением.Немецкий активист Давид Шмидтке, пресс-секретарь Саксонского совета по делам беженцев в Дрездене, заявил, что подобная "двухуровневая система ставит в невыгодное положение и дискриминирует беженцев, которые приехали не с Украины"."Это институциональный расизм. Есть два класса беженцев", — добавляет он.В статье отмечается, что некоторые немецкие лидеры опасаются, что чем больше кризис беженцев, наряду с экономическими проблемами, будет ощущаться в повседневной жизни, тем больше он будет подпитывать антимиграционную напряженность.После начала Россией специальной военной операции по защите Донбасса Запад ввел против нее санкции, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств Евросоюза, спровоцировав рост цен на топливо и продукты питания.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20221026/bezhentsy-1826971830.html

https://ria.ru/20220822/shvetsiya-1811422476.html

https://ria.ru/20221020/otel-1825345059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, европа, украина, афганистан, сирия, оон