В США рассказали, как украинские беженцы спровоцировали конфликт в Европе
NYT: в ЕС вспыхнул конфликт из-за неравенства между беженцами с Украины и из других стран
© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Неравенство в правах между беженцами с Украины и из других стран вызвало недовольство и конфликт в Европе, пишет New York Times.
"Поскольку Европа автоматически предоставила украинцам вид на жительство и визы, они находятся в первых рядах на получение жилья и услуг для беженцев. В некоторых местах условия проживания неблагоприятны, и нуждающиеся в убежище из других стран теснятся в переполненных центрах приема", — говорится в статье.
Издание добавляет, что из-за наплыва украинцев "бремя кризиса не распределяется поровну ни между странами, ни между самими беженцами". Выходцы из Афганистана и Сирии, бежавшие в Европу, "ощущают на себе всю тяжесть нынешнего миграционного кризиса".
Газета рассказывает историю Башармала Мохаммади, который приехал из Афганистана. Он живет под бетонной лестнице, сидя на картонных коробках, недалеко от королевского дворца Бельгии вместе с семью другими афганцами.
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"Никогда бы не подумал, что буду жить вот так на улице в Европе. Наша страна находится в состоянии войны уже 45 лет, и я думал, что смогу добиться здесь лучшей жизни", — делится он своим мнением.
Немецкий активист Давид Шмидтке, пресс-секретарь Саксонского совета по делам беженцев в Дрездене, заявил, что подобная "двухуровневая система ставит в невыгодное положение и дискриминирует беженцев, которые приехали не с Украины".
"Это институциональный расизм. Есть два класса беженцев", — добавляет он.
В статье отмечается, что некоторые немецкие лидеры опасаются, что чем больше кризис беженцев, наряду с экономическими проблемами, будет ощущаться в повседневной жизни, тем больше он будет подпитывать антимиграционную напряженность.
"Даже украинцы, которых когда-то приветствовали, теперь вызывают некоторое негодование", — резюмирует издание.
После начала Россией специальной военной операции по защите Донбасса Запад ввел против нее санкции, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств Евросоюза, спровоцировав рост цен на топливо и продукты питания.
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