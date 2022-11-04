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Замглавы Минобороны Армении и России обсудили военное сотрудничество
Замглавы Минобороны Армении и России обсудили военное сотрудничество - РИА Новости, 04.11.2022
Замглавы Минобороны Армении и России обсудили военное сотрудничество
Заместители глав минобороны Армении и РФ Карен Брутян и Александр Фомин обсудили вопросы военного сотрудничества, сообщили в пятницу в пресс-службе армянского... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:58
2022-11-04T15:58
2022-11-04T15:58
александр фомин
армения
россия
в мире
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ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Заместители глав минобороны Армении и РФ Карен Брутян и Александр Фомин обсудили вопросы военного сотрудничества, сообщили в пятницу в пресс-службе армянского оборонного ведомства."Находящийся в России с рабочим визитом заместитель министра обороны Армении Карен Брутян 4 ноября встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Александром Фоминым. Собеседники обсудили ход двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.Отмечается, что были также рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
https://ria.ru/20221103/patrushev-1829054369.html
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александр фомин, армения, россия, в мире
Александр Фомин, Армения, Россия, В мире
Замглавы Минобороны Армении и России обсудили военное сотрудничество
Заместитель глав Минобороны Армении и России обсудили вопросы военного сотрудничества