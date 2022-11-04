https://ria.ru/20221104/aktivy-1829278183.html
Путин одобрил покупку "Нефтесервисными технологиями" активов Baker Hughes
Путин одобрил покупку "Нефтесервисными технологиями" активов Baker Hughes - РИА Новости, 04.11.2022
Путин одобрил покупку "Нефтесервисными технологиями" активов Baker Hughes
Президент России Владимир Путин дал разрешение ООО "Нефтесервисные технологии" приобрести российские активы Baker Hughes. Распоряжение об этом размещено на... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T18:50
2022-11-04T18:50
2022-11-04T21:09
технологии
владимир путин
россия
сша
канада
baker hughes
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал разрешение ООО "Нефтесервисные технологии" приобрести российские активы Baker Hughes. Распоряжение об этом размещено на официальном интернет-портале правовой информации."Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Нефтесервисные технологии" сделок по приобретению: 100% обыкновенных акций акционерного общества "Бейкер Хьюз", принадлежащих компании с ограниченной ответственностью "Бейкер Хьюз Раша Холдингз" (Baker Hughes Russia Holdings LLC)",— подчеркивается в документе.Baker Hughes — нефтесервисная американская компания. Она представлена в более чем 120 государствах. Штат компании насчитывает 54 тысячи человек. Фирма также распространяет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в Соединенных Штатах и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания на ежемесячной основе публикует информации о числе буровых установок по всему миру.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, владимир путин, россия, сша, канада, baker hughes
Технологии, Владимир Путин, Россия, США, Канада, Baker Hughes
18:50 04.11.2022 (обновлено: 21:09 04.11.2022)
Путин одобрил покупку "Нефтесервисными технологиями" активов Baker Hughes
Путин одобрил покупку "Нефтесервисными технологиями" российских активов Baker Hughes