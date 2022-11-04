https://ria.ru/20221104/aktivy-1829278183.html

Путин одобрил покупку "Нефтесервисными технологиями" активов Baker Hughes

Путин одобрил покупку "Нефтесервисными технологиями" активов Baker Hughes - РИА Новости, 04.11.2022

Путин одобрил покупку "Нефтесервисными технологиями" активов Baker Hughes

Президент России Владимир Путин дал разрешение ООО "Нефтесервисные технологии" приобрести российские активы Baker Hughes. Распоряжение об этом размещено на... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:50

2022-11-04T18:50

2022-11-04T21:09

технологии

владимир путин

россия

сша

канада

baker hughes

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал разрешение ООО "Нефтесервисные технологии" приобрести российские активы Baker Hughes. Распоряжение об этом размещено на официальном интернет-портале правовой информации."Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Нефтесервисные технологии" сделок по приобретению: 100% обыкновенных акций акционерного общества "Бейкер Хьюз", принадлежащих компании с ограниченной ответственностью "Бейкер Хьюз Раша Холдингз" (Baker Hughes Russia Holdings LLC)",— подчеркивается в документе.Baker Hughes — нефтесервисная американская компания. Она представлена в более чем 120 государствах. Штат компании насчитывает 54 тысячи человек. Фирма также распространяет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в Соединенных Штатах и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания на ежемесячной основе публикует информации о числе буровых установок по всему миру.

https://ria.ru/20221104/sdelki-1829270266.html

россия

сша

канада

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, владимир путин, россия, сша, канада, baker hughes