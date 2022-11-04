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Россия выступает против эскалации на Корейском полуострове, заявили в ООН
Россия выступает против эскалации на Корейском полуострове, заявили в ООН - РИА Новости, 04.11.2022
Россия выступает против эскалации на Корейском полуострове, заявили в ООН
Россия выступает против любой военной эскалации, угрожающей безопасности Корейского полуострова, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T23:04
2022-11-04T23:04
2022-11-04T23:40
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ООН, 4 ноя – РИА Новости. Россия выступает против любой военной эскалации, угрожающей безопасности Корейского полуострова, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева."Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии", - сказала Евстигнеева.По ее словам, за последнее время ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась. "Причина этого очевидна – стремление Вашингтона принудить Пхеньян к одностороннему разоружению с помощью санкционного и силового давления", - отметила Евстигнеева.Как указала зампостпреда, 31 октября США и Республика Корея начали беспрецедентные по масштабу учения с привлечением около 240 современных боевых самолетов. "Это не какая-то одноразовая акция. Масштабная военно-тренировочная деятельность США началась здесь еще в августе. В конце сентября в Японском море прошли учения США, Республики Корея и Японии с участием ядерного ракетоносца и отработкой поражения критически важных объектов на территории КНДР", - указала она."На уровне руководства стран ведутся безответственные разговоры о размещении на Корейском полуострове и в регионе американских средств сдерживания, включая ядерные. В этой связи очевидно, что ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны конфронтационной военной активности США", - заявила Евстигнеева.
https://ria.ru/20221004/oon-1821541517.html
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россия, оон, корейский полуостров, в мире
Россия, ООН, Корейский полуостров, В мире
23:04 04.11.2022 (обновлено: 23:40 04.11.2022)
Россия выступает против эскалации на Корейском полуострове, заявили в ООН
Зампостпреда ООН Евстигнеева: Россия выступает против эскалации на Корейском полуострове
ООН, 4 ноя – РИА Новости. Россия выступает против любой военной эскалации, угрожающей безопасности Корейского полуострова, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.
"Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии", - сказала Евстигнеева.
По ее словам, за последнее время ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась. "Причина этого очевидна – стремление Вашингтона принудить Пхеньян к одностороннему разоружению с помощью санкционного и силового давления", - отметила Евстигнеева.
Как указала зампостпреда, 31 октября США и Республика Корея начали беспрецедентные по масштабу учения с привлечением около 240 современных боевых самолетов. "Это не какая-то одноразовая акция. Масштабная военно-тренировочная деятельность США началась здесь еще в августе. В конце сентября в Японском море прошли учения США, Республики Корея и Японии с участием ядерного ракетоносца и отработкой поражения критически важных объектов на территории КНДР", - указала она.
"На уровне руководства стран ведутся безответственные разговоры о размещении на Корейском полуострове и в регионе американских средств сдерживания, включая ядерные. В этой связи очевидно, что ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны конфронтационной военной активности США", - заявила Евстигнеева.