https://ria.ru/20221104/agressiya-1829221783.html

Патриарх Кирилл уличил Запад в духовной агрессии против России

Патриарх Кирилл уличил Запад в духовной агрессии против России - РИА Новости, 04.11.2022

Патриарх Кирилл уличил Запад в духовной агрессии против России

Западные страны предпринимают попытки "отменить" русскую культуру, эта духовная агрессия в отношении России не нова, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:55

2022-11-04T14:55

2022-11-04T14:55

патриарх кирилл (владимир гундяев)

александр невский

переделкино

москва

россия

русская православная церковь

в мире

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Западные страны предпринимают попытки "отменить" русскую культуру, эта духовная агрессия в отношении России не нова, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Казанской иконы Божией Матери."Русская культура давно перешагнула национальные рамки, став неотъемлемой частью общего наследия всего человечества. К сожалению, сегодня мы наблюдаем деструктивные попытки, предпринимаемые рядом западных стран, запретить или исключить из повестки дня русскую культуру, вина которой, по мнению западных критиков, состоит именно в традиционности, в обращении к фундаментальным качествам человеческой души, в готовности утверждать правду Божию, красоту и силу христианства. Духовная и культурная агрессия в отношении нашей страны отнюдь не новы, и, возможно, истоки их нужно искать в нашей духовной и культурной инаковости", – сказал патриарх, обратившись к верующим после богослужения в скиту святого благоверного князя Александра Невского близ Переделкино. Видеозапись обращения патриарха РИА Новости предоставили в патриаршей пресс-службе.День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этот день Русская православная церковь отмечает памятный день Казанской иконы Богородицы.

https://ria.ru/20221104/zapad-1829063311.html

переделкино

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патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, переделкино, москва, россия, русская православная церковь, в мире