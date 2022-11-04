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Патриарх Кирилл уличил Запад в духовной агрессии против России - РИА Новости, 04.11.2022
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Патриарх Кирилл уличил Запад в духовной агрессии против России
Патриарх Кирилл уличил Запад в духовной агрессии против России - РИА Новости, 04.11.2022
Патриарх Кирилл уличил Запад в духовной агрессии против России
Западные страны предпринимают попытки "отменить" русскую культуру, эта духовная агрессия в отношении России не нова, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:55
2022-11-04T14:55
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр невский
переделкино
москва
россия
русская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Западные страны предпринимают попытки "отменить" русскую культуру, эта духовная агрессия в отношении России не нова, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Казанской иконы Божией Матери."Русская культура давно перешагнула национальные рамки, став неотъемлемой частью общего наследия всего человечества. К сожалению, сегодня мы наблюдаем деструктивные попытки, предпринимаемые рядом западных стран, запретить или исключить из повестки дня русскую культуру, вина которой, по мнению западных критиков, состоит именно в традиционности, в обращении к фундаментальным качествам человеческой души, в готовности утверждать правду Божию, красоту и силу христианства. Духовная и культурная агрессия в отношении нашей страны отнюдь не новы, и, возможно, истоки их нужно искать в нашей духовной и культурной инаковости", – сказал патриарх, обратившись к верующим после богослужения в скиту святого благоверного князя Александра Невского близ Переделкино. Видеозапись обращения патриарха РИА Новости предоставили в патриаршей пресс-службе.День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этот день Русская православная церковь отмечает памятный день Казанской иконы Богородицы.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, переделкино, москва, россия, русская православная церковь, в мире
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Александр Невский, Переделкино, Москва, Россия, Русская православная церковь, В мире
14:55 04.11.2022
 
Патриарх Кирилл уличил Запад в духовной агрессии против России

Патриарх Кирилл: западные страны предпринимают попытки отменить русскую культуру

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Западные страны предпринимают попытки "отменить" русскую культуру, эта духовная агрессия в отношении России не нова, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Казанской иконы Божией Матери.
"Русская культура давно перешагнула национальные рамки, став неотъемлемой частью общего наследия всего человечества. К сожалению, сегодня мы наблюдаем деструктивные попытки, предпринимаемые рядом западных стран, запретить или исключить из повестки дня русскую культуру, вина которой, по мнению западных критиков, состоит именно в традиционности, в обращении к фундаментальным качествам человеческой души, в готовности утверждать правду Божию, красоту и силу христианства. Духовная и культурная агрессия в отношении нашей страны отнюдь не новы, и, возможно, истоки их нужно искать в нашей духовной и культурной инаковости", – сказал патриарх, обратившись к верующим после богослужения в скиту святого благоверного князя Александра Невского близ Переделкино. Видеозапись обращения патриарха РИА Новости предоставили в патриаршей пресс-службе.
День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этот день Русская православная церковь отмечает памятный день Казанской иконы Богородицы.
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Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Александр НевскийПеределкиноМоскваРоссияРусская православная церковьВ мире
 
 
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