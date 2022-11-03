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Театры из 17 городов России поучаствуют в конкурсе "Золотой маски" - РИА Новости, 03.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221103/zolotayamaska-1829012453.html
Театры из 17 городов России поучаствуют в конкурсе "Золотой маски"
Театры из 17 городов России поучаствуют в конкурсе "Золотой маски" - РИА Новости, 03.11.2022
Театры из 17 городов России поучаствуют в конкурсе "Золотой маски"
В конкурсной программе премии "Золотая маска" примут участие 50 театров из 17 российских городов, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:33
2022-11-03T17:33
культура
россия
тула
новости культуры
театр
губаха
пермский край
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В конкурсной программе премии "Золотая маска" примут участие 50 театров из 17 российских городов, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.Номинанты премии – это 50 спектаклей и 180 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами по драматическому театру, театру кукол и по музыкальному театру. Впервые номинантами станут проекты из Тулы и Губахи (Пермский край).Эксперты также сформировали лонг-лист, в него входят 90 постановок драматического театра и театра кукол и 49 – музыкального театра.Номинанты станут участниками фестиваля "Золотая маска" 2023 года, который пройдет с января по апрель в Москве и представит лучшие работы сезона во всех направлениях: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол.Имена лауреатов будут определены жюри и объявлены на церемонии, которая состоится 22 апреля 2023 года на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.В течение года два экспертных совета посмотрели в театрах и на видео 1046 спектаклей, премьеры которых прошли в более чем 130 городах России с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022.
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россия, тула, новости культуры, театр, губаха, пермский край, театральный фестиваль "золотая маска", спектакль
Культура, Россия, Тула, Новости культуры, Театр, Губаха, Пермский край, Театральный фестиваль "Золотая Маска", Спектакль
17:33 03.11.2022
 
Театры из 17 городов России поучаствуют в конкурсе "Золотой маски"

Пятьдесят театров из 17 российских городов примут участие в конкурсе "Золотой маски"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкТеатральная премия "Золотая Маска"
Театральная премия Золотая Маска - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В конкурсной программе премии "Золотая маска" примут участие 50 театров из 17 российских городов, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.
Номинанты премии – это 50 спектаклей и 180 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами по драматическому театру, театру кукол и по музыкальному театру. Впервые номинантами станут проекты из Тулы и Губахи (Пермский край).
Эксперты также сформировали лонг-лист, в него входят 90 постановок драматического театра и театра кукол и 49 – музыкального театра.
Номинанты станут участниками фестиваля "Золотая маска" 2023 года, который пройдет с января по апрель в Москве и представит лучшие работы сезона во всех направлениях: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол.
Имена лауреатов будут определены жюри и объявлены на церемонии, которая состоится 22 апреля 2023 года на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
В течение года два экспертных совета посмотрели в театрах и на видео 1046 спектаклей, премьеры которых прошли в более чем 130 городах России с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022.
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КультураРоссияТулаНовости культурыТеатрГубахаПермский крайТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Спектакль
 
 
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