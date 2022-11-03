https://ria.ru/20221103/zolotayamaska-1829012453.html

Театры из 17 городов России поучаствуют в конкурсе "Золотой маски"

Театры из 17 городов России поучаствуют в конкурсе "Золотой маски" - РИА Новости, 03.11.2022

Театры из 17 городов России поучаствуют в конкурсе "Золотой маски"

В конкурсной программе премии "Золотая маска" примут участие 50 театров из 17 российских городов, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:33

2022-11-03T17:33

2022-11-03T17:33

культура

россия

тула

новости культуры

театр

губаха

пермский край

театральный фестиваль "золотая маска"

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В конкурсной программе премии "Золотая маска" примут участие 50 театров из 17 российских городов, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.Номинанты премии – это 50 спектаклей и 180 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами по драматическому театру, театру кукол и по музыкальному театру. Впервые номинантами станут проекты из Тулы и Губахи (Пермский край).Эксперты также сформировали лонг-лист, в него входят 90 постановок драматического театра и театра кукол и 49 – музыкального театра.Номинанты станут участниками фестиваля "Золотая маска" 2023 года, который пройдет с января по апрель в Москве и представит лучшие работы сезона во всех направлениях: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол.Имена лауреатов будут определены жюри и объявлены на церемонии, которая состоится 22 апреля 2023 года на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.В течение года два экспертных совета посмотрели в театрах и на видео 1046 спектаклей, премьеры которых прошли в более чем 130 городах России с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022.

https://ria.ru/20221102/ashkhabad-1828668822.html

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тула

губаха

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Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

россия, тула, новости культуры, театр, губаха, пермский край, театральный фестиваль "золотая маска", спектакль