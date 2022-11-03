https://ria.ru/20221103/zolotayamaska-1829012453.html
Театры из 17 городов России поучаствуют в конкурсе "Золотой маски"
Театры из 17 городов России поучаствуют в конкурсе "Золотой маски" - РИА Новости, 03.11.2022
Театры из 17 городов России поучаствуют в конкурсе "Золотой маски"
В конкурсной программе премии "Золотая маска" примут участие 50 театров из 17 российских городов, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:33
2022-11-03T17:33
2022-11-03T17:33
культура
россия
тула
новости культуры
театр
губаха
пермский край
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В конкурсной программе премии "Золотая маска" примут участие 50 театров из 17 российских городов, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.Номинанты премии – это 50 спектаклей и 180 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами по драматическому театру, театру кукол и по музыкальному театру. Впервые номинантами станут проекты из Тулы и Губахи (Пермский край).Эксперты также сформировали лонг-лист, в него входят 90 постановок драматического театра и театра кукол и 49 – музыкального театра.Номинанты станут участниками фестиваля "Золотая маска" 2023 года, который пройдет с января по апрель в Москве и представит лучшие работы сезона во всех направлениях: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол.Имена лауреатов будут определены жюри и объявлены на церемонии, которая состоится 22 апреля 2023 года на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.В течение года два экспертных совета посмотрели в театрах и на видео 1046 спектаклей, премьеры которых прошли в более чем 130 городах России с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022.
https://ria.ru/20221102/ashkhabad-1828668822.html
россия
тула
губаха
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тула, новости культуры, театр, губаха, пермский край, театральный фестиваль "золотая маска", спектакль
Культура, Россия, Тула, Новости культуры, Театр, Губаха, Пермский край, Театральный фестиваль "Золотая Маска", Спектакль
Театры из 17 городов России поучаствуют в конкурсе "Золотой маски"
Пятьдесят театров из 17 российских городов примут участие в конкурсе "Золотой маски"
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В конкурсной программе премии "Золотая маска" примут участие 50 театров из 17 российских городов, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.
Номинанты премии – это 50 спектаклей и 180 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами по драматическому театру, театру кукол и по музыкальному театру. Впервые номинантами станут проекты из Тулы и Губахи (Пермский край).
Эксперты также сформировали лонг-лист, в него входят 90 постановок драматического театра и театра кукол и 49 – музыкального театра.
Номинанты станут участниками фестиваля "Золотая маска" 2023 года, который пройдет с января по апрель в Москве и представит лучшие работы сезона во всех направлениях: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол.
Имена лауреатов будут определены жюри и объявлены на церемонии, которая состоится 22 апреля 2023 года на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
В течение года два экспертных совета посмотрели в театрах и на видео 1046 спектаклей, премьеры которых прошли в более чем 130 городах России с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022.