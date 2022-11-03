https://ria.ru/20221103/zerno-1829045400.html
С Украины вывезли десять миллионов тонн зерна, заявил Гутерреш
С Украины вывезли десять миллионов тонн зерна, заявил Гутерреш - РИА Новости, 03.11.2022
С Украины вывезли десять миллионов тонн зерна, заявил Гутерреш
В рамках "черноморской зерновой инициативы" из Украины вывезено 10 миллионов тонн зерна и другого продовольствия, сообщил журналистам генсек ООН Антониу... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:47
2022-11-03T16:47
2022-11-03T16:48
экономика
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ООН, 3 ноя – РИА Новости. В рамках "черноморской зерновой инициативы" из Украины вывезено 10 миллионов тонн зерна и другого продовольствия, сообщил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш."Я рад сообщить, что сегодня инициатива достигла новой вехи. На сегодняшний день через черноморский коридор вывезено десять миллионов тонн зерна. Чтобы достичь этого рубежа, понадобилось всего три месяца", - сказал Гутерреш.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221103/zerno-1828854479.html
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экономика, антониу гутерреш, россия, украина, турция, оон
Экономика, Антониу Гутерреш, Россия, Украина, Турция, ООН
16:47 03.11.2022 (обновлено: 16:48 03.11.2022)
С Украины вывезли десять миллионов тонн зерна, заявил Гутерреш
Генсек ООН Гутерреш: с Украины по "зерновой сделке" вывезли десять миллионов тонн зерна