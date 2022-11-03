https://ria.ru/20221103/zerno-1828916516.html

МИД Украины: Киев гарантировал безопасность коридоров зерновой сделки

МИД Украины: Киев гарантировал безопасность коридоров зерновой сделки - РИА Новости, 03.11.2022

МИД Украины: Киев гарантировал безопасность коридоров зерновой сделки

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Киев пообещал не использовать гуманитарные коридоры в рамках "зерновой сделки" для военных целей. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:54

2022-11-03T11:54

2022-11-03T12:40

экономика

дмитрий кулеба

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россия

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мид украины

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Киев пообещал не использовать гуманитарные коридоры в рамках "зерновой сделки" для военных целей."Мы никогда не использовали зеленый коридор в военных целях, и мы готовы это повторить. И это то, что мы сделали, мы сказали, что не намерены использовать этот коридор в военных целях", - заявил Кулеба в интервью испанской радиостанции Cadena SER, отвечая на вопрос, какие гарантии Киев дал РФ.По словам Кулебы, Москва вернулась в "продуктовую сделку" не потому, что "кто-то ей дал какие-то гарантии, а потому что было очень много закулисной дипломатии со стороны генсека ООН и президента Турции".В свою очередь представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не брал на себя дополнительных обязательств по "зерновой сделке"."Никаких новых обязательств, которые выходили бы за пределы уже существующих в "зерновом соглашении", наше государство не брало", - написал Николенко в социальной сети Facebook*.Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в "зерновой сделке"."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

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Ольга Фомченкова

экономика, дмитрий кулеба, украина, россия, турция, мид украины