https://ria.ru/20221103/zerno-1828888866.html

Турция: шесть судов вышли из украинских портов в рамках зерновой сделки

Турция: шесть судов вышли из украинских портов в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 03.11.2022

Турция: шесть судов вышли из украинских портов в рамках зерновой сделки

Шесть судов с зерном покинули украинские порты в рамках восстановления работы зерновой сделки, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:03

2022-11-03T11:03

2022-11-03T11:34

экономика

россия

турция

украина

хулуси акар

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СТАМБУЛ, 3 ноя - РИА Новости, Вугар Гасанов. Шесть судов с зерном покинули украинские порты в рамках восстановления работы зерновой сделки, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке."После возобновления зерновой инициативы из украинских портов вышли шесть судов. Так, количество судов, вышедших из портов, составило 426, а количество перевезенного зерна превысило 9,7 миллиона тонн", - приводит слова Акара его пресс-служба.При этом в мининфраструктуры Украины сообщили о семи вышедших из украинских портов судах в четверг."Третьего ноября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышло семь судов с 290 тысячами тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, украина, хулуси акар