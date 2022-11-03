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Турция: шесть судов вышли из украинских портов в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 03.11.2022
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Турция: шесть судов вышли из украинских портов в рамках зерновой сделки
Турция: шесть судов вышли из украинских портов в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 03.11.2022
Турция: шесть судов вышли из украинских портов в рамках зерновой сделки
Шесть судов с зерном покинули украинские порты в рамках восстановления работы зерновой сделки, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:03
2022-11-03T11:34
экономика
россия
турция
украина
хулуси акар
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СТАМБУЛ, 3 ноя - РИА Новости, Вугар Гасанов. Шесть судов с зерном покинули украинские порты в рамках восстановления работы зерновой сделки, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке."После возобновления зерновой инициативы из украинских портов вышли шесть судов. Так, количество судов, вышедших из портов, составило 426, а количество перевезенного зерна превысило 9,7 миллиона тонн", - приводит слова Акара его пресс-служба.При этом в мининфраструктуры Украины сообщили о семи вышедших из украинских портов судах в четверг."Третьего ноября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышло семь судов с 290 тысячами тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html
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экономика, россия, турция, украина, хулуси акар
Экономика, Россия, Турция, Украина, Хулуси Акар
11:03 03.11.2022 (обновлено: 11:34 03.11.2022)
 
Турция: шесть судов вышли из украинских портов в рамках зерновой сделки

Минобороны Турции: шесть судов вышли из портов Украины после возобновления зерновой сделки

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 ноя - РИА Новости, Вугар Гасанов. Шесть судов с зерном покинули украинские порты в рамках восстановления работы зерновой сделки, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы зернового коридора. Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
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"После возобновления зерновой инициативы из украинских портов вышли шесть судов. Так, количество судов, вышедших из портов, составило 426, а количество перевезенного зерна превысило 9,7 миллиона тонн", - приводит слова Акара его пресс-служба.
При этом в мининфраструктуры Украины сообщили о семи вышедших из украинских портов судах в четверг.
"Третьего ноября из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышло семь судов с 290 тысячами тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
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ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаХулуси Акар
 
 
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