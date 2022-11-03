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Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к G20 - РИА Новости, 03.11.2022
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Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к G20
Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к G20 - РИА Новости, 03.11.2022
Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к G20
Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо подготовку к саммиту G20, а также продолжение действия продовольственной РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:39
2022-11-03T13:39
в мире
владимир зеленский
индонезия
украина
джоко видодо
бали
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо подготовку к саммиту G20, а также продолжение действия продовольственной сделки."Обсудили с президентом Индонезии Джоко Видодо важность продолжения действия зерновой инициативы. Украина готова и в дальнейшем быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Отдельной темой нашего разговора стала подготовка к саммиту G20", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.Саммит G20 пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15-16 ноября.
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индонезия
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в мире, владимир зеленский, индонезия, украина, джоко видодо, бали, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Владимир Зеленский, Индонезия, Украина, Джоко Видодо, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
13:39 03.11.2022
 
Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к G20

Президент Украины Зеленский обсудил с лидером Индонезии Видодо подготовку к саммиту G20

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо подготовку к саммиту G20, а также продолжение действия продовольственной сделки.
"Обсудили с президентом Индонезии Джоко Видодо важность продолжения действия зерновой инициативы. Украина готова и в дальнейшем быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Отдельной темой нашего разговора стала подготовка к саммиту G20", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Саммит G20 пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15-16 ноября.
G20 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 12:52
Участие в саммите G20 подтвердили 17 глав государств
 
В миреВладимир ЗеленскийИндонезияУкраинаДжоко ВидодоБалиБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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