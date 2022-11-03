https://ria.ru/20221103/zelenskiy-1828955453.html

Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к G20

Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к G20 - РИА Новости, 03.11.2022

Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к G20

Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо подготовку к саммиту G20, а также продолжение действия продовольственной РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:39

2022-11-03T13:39

2022-11-03T13:39

в мире

владимир зеленский

индонезия

украина

джоко видодо

бали

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо подготовку к саммиту G20, а также продолжение действия продовольственной сделки."Обсудили с президентом Индонезии Джоко Видодо важность продолжения действия зерновой инициативы. Украина готова и в дальнейшем быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Отдельной темой нашего разговора стала подготовка к саммиту G20", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.Саммит G20 пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221103/g20-1828934944.html

индонезия

украина

бали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир зеленский, индонезия, украина, джоко видодо, бали, большая двадцатка, саммит g20