https://ria.ru/20221103/zelenskiy-1828955453.html
Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к G20
Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к G20 - РИА Новости, 03.11.2022
Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к G20
Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо подготовку к саммиту G20, а также продолжение действия продовольственной РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:39
2022-11-03T13:39
2022-11-03T13:39
в мире
владимир зеленский
индонезия
украина
джоко видодо
бали
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с президентом Индонезии Джоко Видодо подготовку к саммиту G20, а также продолжение действия продовольственной сделки."Обсудили с президентом Индонезии Джоко Видодо важность продолжения действия зерновой инициативы. Украина готова и в дальнейшем быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Отдельной темой нашего разговора стала подготовка к саммиту G20", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.Саммит G20 пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221103/g20-1828934944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, индонезия, украина, джоко видодо, бали, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Владимир Зеленский, Индонезия, Украина, Джоко Видодо, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20
Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к G20
Президент Украины Зеленский обсудил с лидером Индонезии Видодо подготовку к саммиту G20