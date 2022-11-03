На ЗАЭС произошла смена команды экспертов МАГАТЭ
Директор МАГАТЭ Гросси: на Запорожской АЭС произошла смена команды экспертов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Смена команды экспертов МАГАТЭ произошла на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил генеральный директор международного атомного агентства Рафаэль Гросси.
В четверг на ЗАЭС прибыла новая группа из четырех экспертов. Эта команда МАГАТЭ будет третьей на ЗАЭС за последние два месяца.
"Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции несколько часов назад. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой крупной АЭС, расположенной в центре зоны боевых действий", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.