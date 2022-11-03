https://ria.ru/20221103/zaes-1829137204.html

На ЗАЭС произошла смена команды экспертов МАГАТЭ

На ЗАЭС произошла смена команды экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 03.11.2022

На ЗАЭС произошла смена команды экспертов МАГАТЭ

Смена команды экспертов МАГАТЭ произошла на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил генеральный директор международного атомного агентства Рафаэль... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T23:00

2022-11-03T23:00

2022-11-03T23:00

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

энергодар

днепр (город)

европа

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Смена команды экспертов МАГАТЭ произошла на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил генеральный директор международного атомного агентства Рафаэль Гросси.В четверг на ЗАЭС прибыла новая группа из четырех экспертов. Эта команда МАГАТЭ будет третьей на ЗАЭС за последние два месяца."Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции несколько часов назад. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой крупной АЭС, расположенной в центре зоны боевых действий", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221103/magate-1829056767.html

энергодар

днепр (город)

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рафаэль гросси, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, магатэ