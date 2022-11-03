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На ЗАЭС произошла смена команды экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/zaes-1829137204.html
На ЗАЭС произошла смена команды экспертов МАГАТЭ
На ЗАЭС произошла смена команды экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 03.11.2022
На ЗАЭС произошла смена команды экспертов МАГАТЭ
Смена команды экспертов МАГАТЭ произошла на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил генеральный директор международного атомного агентства Рафаэль... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:00
2022-11-03T23:00
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
энергодар
днепр (город)
европа
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Смена команды экспертов МАГАТЭ произошла на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил генеральный директор международного атомного агентства Рафаэль Гросси.В четверг на ЗАЭС прибыла новая группа из четырех экспертов. Эта команда МАГАТЭ будет третьей на ЗАЭС за последние два месяца."Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции несколько часов назад. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой крупной АЭС, расположенной в центре зоны боевых действий", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20221103/magate-1829056767.html
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в мире, рафаэль гросси, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Энергодар, Днепр (город), Европа, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
23:00 03.11.2022
 
На ЗАЭС произошла смена команды экспертов МАГАТЭ

Директор МАГАТЭ Гросси: на Запорожской АЭС произошла смена команды экспертов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Смена команды экспертов МАГАТЭ произошла на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил генеральный директор международного атомного агентства Рафаэль Гросси.
В четверг на ЗАЭС прибыла новая группа из четырех экспертов. Эта команда МАГАТЭ будет третьей на ЗАЭС за последние два месяца.
"Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции несколько часов назад. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой крупной АЭС, расположенной в центре зоны боевых действий", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 17:14
Гросси заявил, что МАГАТЭ готово и дальше проводить проверки на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиЭнергодарДнепр (город)ЕвропаЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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