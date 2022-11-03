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В "Росэнергоатоме" опровергли заявление Киева об обстрелах ЛЭП ЗАЭС - РИА Новости, 03.11.2022
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В "Росэнергоатоме" опровергли заявление Киева об обстрелах ЛЭП ЗАЭС
В "Росэнергоатоме" опровергли заявление Киева об обстрелах ЛЭП ЗАЭС - РИА Новости, 03.11.2022
В "Росэнергоатоме" опровергли заявление Киева об обстрелах ЛЭП ЗАЭС
Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в четверг назвал "ложью чистой воды" заявление Киева о том, будто Россия обстрелами обесточила ЛЭП, питающие РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:04
2022-11-03T12:04
в мире
россия
киев
украина
запорожская аэс
росэнергоатом
энергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в четверг назвал "ложью чистой воды" заявление Киева о том, будто Россия обстрелами обесточила ЛЭП, питающие Запорожскую АЭС.Украинская компания "Энергоатом" ранее обвинила в повреждении ЛЭП Россию – якобы она произвела артиллерийские обстрелы, которые и обесточили линии электропередачи, от которых зависит поддержание работы АЭС (сами энергоблоки из-за постоянных обстрелов отключены). Сейчас станция функционирует за счет дизель-генераторов."Они просто отключили в этот раз, при этом тут же заголосили, что это произошло в результате удара российской артиллерии по линиям электропередачи. Ложь чистой воды, как собственно говоря, и все, что они генерируют", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Украина отключила ЛЭП минувшей ночью ровно в полночь, а Россия нанесла ответный удар в рамках контрбатарейной борьбы на этом участке фронта в 00.05 (пришелся ли он по ЛЭП, не уточняется)."Поэтому все их разговоры о том, что отключение произошло по вине российской стороны, ложь от начала до конца", - сказал Карчаа.Сейчас Запорожская АЭС по-прежнему входит в контур украинской энергосистемы и потому зависит от поступления электричества по ЛЭП, но после присоединения Запорожской области к России поставлена задача включить станцию в российскую энергосистему.
https://ria.ru/20221029/desant-1827732296.html
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в мире, россия, киев, украина, запорожская аэс, росэнергоатом, энергоатом
В мире, Россия, Киев, Украина, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Энергоатом
12:04 03.11.2022
 
В "Росэнергоатоме" опровергли заявление Киева об обстрелах ЛЭП ЗАЭС

"Росэнергоатом" опроверг заявления Киева о том, что Россия якобы обстреляла ЛЭП ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в четверг назвал "ложью чистой воды" заявление Киева о том, будто Россия обстрелами обесточила ЛЭП, питающие Запорожскую АЭС.
Украинская компания "Энергоатом" ранее обвинила в повреждении ЛЭП Россию – якобы она произвела артиллерийские обстрелы, которые и обесточили линии электропередачи, от которых зависит поддержание работы АЭС (сами энергоблоки из-за постоянных обстрелов отключены). Сейчас станция функционирует за счет дизель-генераторов.
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"Они просто отключили в этот раз, при этом тут же заголосили, что это произошло в результате удара российской артиллерии по линиям электропередачи. Ложь чистой воды, как собственно говоря, и все, что они генерируют", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, Украина отключила ЛЭП минувшей ночью ровно в полночь, а Россия нанесла ответный удар в рамках контрбатарейной борьбы на этом участке фронта в 00.05 (пришелся ли он по ЛЭП, не уточняется).
"Поэтому все их разговоры о том, что отключение произошло по вине российской стороны, ложь от начала до конца", - сказал Карчаа.
Сейчас Запорожская АЭС по-прежнему входит в контур украинской энергосистемы и потому зависит от поступления электричества по ЛЭП, но после присоединения Запорожской области к России поставлена задача включить станцию в российскую энергосистему.
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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