https://ria.ru/20221103/zaes-1828918920.html

В "Росэнергоатоме" опровергли заявление Киева об обстрелах ЛЭП ЗАЭС

В "Росэнергоатоме" опровергли заявление Киева об обстрелах ЛЭП ЗАЭС - РИА Новости, 03.11.2022

В "Росэнергоатоме" опровергли заявление Киева об обстрелах ЛЭП ЗАЭС

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в четверг назвал "ложью чистой воды" заявление Киева о том, будто Россия обстрелами обесточила ЛЭП, питающие РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:04

2022-11-03T12:04

2022-11-03T12:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в четверг назвал "ложью чистой воды" заявление Киева о том, будто Россия обстрелами обесточила ЛЭП, питающие Запорожскую АЭС.Украинская компания "Энергоатом" ранее обвинила в повреждении ЛЭП Россию – якобы она произвела артиллерийские обстрелы, которые и обесточили линии электропередачи, от которых зависит поддержание работы АЭС (сами энергоблоки из-за постоянных обстрелов отключены). Сейчас станция функционирует за счет дизель-генераторов."Они просто отключили в этот раз, при этом тут же заголосили, что это произошло в результате удара российской артиллерии по линиям электропередачи. Ложь чистой воды, как собственно говоря, и все, что они генерируют", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Украина отключила ЛЭП минувшей ночью ровно в полночь, а Россия нанесла ответный удар в рамках контрбатарейной борьбы на этом участке фронта в 00.05 (пришелся ли он по ЛЭП, не уточняется)."Поэтому все их разговоры о том, что отключение произошло по вине российской стороны, ложь от начала до конца", - сказал Карчаа.Сейчас Запорожская АЭС по-прежнему входит в контур украинской энергосистемы и потому зависит от поступления электричества по ЛЭП, но после присоединения Запорожской области к России поставлена задача включить станцию в российскую энергосистему.

https://ria.ru/20221029/desant-1827732296.html

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в мире, россия, киев, украина, запорожская аэс, росэнергоатом, энергоатом